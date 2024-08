Fußball-Bezirksligist VTG Queichheimbach spielt am Mittwoch gegen den TuS Schaidt. Janik Klundt ist in den Kader aufgerückt. Sein Bruder kickt in Landau.

Drei Niederlagen aus den ersten vier Partien – den Saisonstart haben sich Spieler und Verantwortliche des VTG Queichhambach anders vorgestellt. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) erwartet der Fußball-Bezirksligist