„Sehr zufrieden“ zeigte sich Staffelleiter Uwe Appelshäuser bei der Wintertagung der Vereinsvertreter mit dem Saisonverlauf der B-Klasse Südpfalz Ost.

Alle Spiele wurden regulär ausgetragen, es gab keine Entscheidungen am „Grünen Tisch“. Einziger Wermutstropfen einer sonst harmonischen und störungsfreien Vorrunde: Bei der Partie FV Türkgücü Germersheim gegen VfL Essingen (3:6) war der Schiedsrichter von Spielern des Gastgebers massiv bedrängt und rassistisch beleidigt worden. Für solche Fälle kündigte er drakonische Strafen an.

Nach der Wiedereinführung der Zeitstrafe zieht er ein positives Fazit: „Manches Gemüt hat sich dadurch wieder abgekühlt, Emotionen wurden rausgenommen.“ Im Meisterschaftsrennen rechnet er mit einem Zweikampf zwischen dem SV Hatzenbühl und dem SV Büchelberg II. Die drei führenden Teams stellen auch die erfolgreichsten Torschützen: Manuel Weigel (SV Hatzenbühl) führt mit 28 Treffern die Wertung vor Joshua Moos vom FSV Freimersheim und dem Hagenbacher Daniel Reis an, die beide 22-mal trafen.

Mit 15 Rote Karten und 69 Zeitstrafen schickten die Referees einen Spieler weniger vom Feld als in der Weststaffel. Der TB Jahn Zeiskam II beendete als fairste Mannschaft alle Partien mit elf Mann, der FV Türkgücü ist Schlusslicht der Fair-Play-Wertung. Es müssen drei Partien nachgeholt werden, der FC Bienwald Kandel eröffnet gegen den TB Jahn Zeiskam II.

In der D-Klasse führt die SG Hagenbach/Scheibenhardt II als einziges ungeschlagenes Team die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung an. Der FV Minderslachen stellte den Antrag, auch in der Rückrunde alle Partien beim Gegner austragen zu können. Alle Vereine stimmten zu, die Verwunderung war aber groß. Der FC Bienwald Kandel hatte per Mehrheitsbeschluss der Mitglieder dem Stadtrivalen ein Nutzungsrecht für ein wöchentliches Training und die Austragung der Heimspiele eingeräumt. Rüdiger Kühnast ist beim FCB für Verwaltung zuständig und sagt auf RHEINPFALZ-Nachfrage: „Wir hatten einen Nutzungsvertrag geschlossen. Die darin vereinbarten Regeln wurden mehrfach nicht eingehalten. Deshalb haben wir die fristlose Kündigung ausgesprochen.“