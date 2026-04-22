Auswärts beim Spitzenreiter der Verbandsliga muss Viktoria Herxheim besonders auf Ex-Profi Andrew Wooten aufpassen.

Fußball-Verbandsligist SV Viktoria Herxheim steht vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Der Tabellensiebte tritt am Freitagabend, 19.15 Uhr, im Stadion an der Kirschenallee beim Spitzenreiter TuS Mechtersheim an. Die wiedererstarkte Viktoria sieht sich in der Außenseiterrolle, möchte aber ihre Erfolgsserie von vier Siegen in Folge nicht abreißen lassen. Der Oberliga-Absteiger ist gewillt, dem Titelaspiranten in die Suppe zu spucken, heißt es aus dem Viktoria-Lager, gerade mit Blick auf die Hinrunde.

Denn an das Hinspiel, als die Gastgeber nach einer 1:0-Führung noch 1:3 unterlagen, erinnern sich die Spieler aus Herxheim eher ungern. Ein Foulelfmeter hatte im Oktober 2025 die Wende eingeläutet. Damals war der Mechtersheimer Andrew Wooten der überragende Akteur auf dem Platz. Vor allem ihn muss der Tabellensiebte in den Griff bekommen. Der frühere Profi steht bei 17 Toren. Das Personaltableau der Viktoria bleibt so gut wie unverändert. Fehlen werden weiterhin Mike Tiator, Fabian Clever, Trey Hlywka und Riva Dogan.

Viktoria-Coach Jens Bodemer hielt sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ hinsichtlich seiner Vorstellungen zum Spiel zurück: „Wir freuen uns auf ein Derby, an einem Freitagabend unter Flutlicht gegen einen guten Gegner“, blickt Bodemer voraus. som