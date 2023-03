„Wenn ich schon den ganzen Tag da bin, kann ich auch laufen“, sagt Tanja Hellmann von der LG Rülzheim zu ihrem Start am Samstag, 16.20 Uhr, bei den südpfälzischen Waldlaufmeisterschaften in Harthausen. Die 31-Jährige leitet das Wettkampfbüro in der Heilsbruckhalle.

Mit dem Lauf für Männer und Frauen enden die Meisterschaften. In drei Runden geht es durch den Wald, insgesamt 4,8 Kilometer. Eigentlich ist die Distanz zu kurz für Hellmann, aber es gibt keine längere. Etwa 250 Läufer seien gemeldet, viele in den Altersklassen U10 bis U14, wenige in der U20 (16 Uhr, 3,2 Kilometer) und U18 (15.30 Mädchen und Schülerinnen, 15.45 Uhr Jungen und Schüler über 2,1 Kilometer), viele Aktive. 34 U10-Mädchen eröffnen den Wettkampftag um 14 Uhr: Sie absolvieren 1100 Meter. Die U14 hat ab 15.10 Uhr 1600 Meter vor sich.

40 Rülzheimer

Hellmanns Verein stellt fast 40 Läufer, darunter Annika Müller (U20), Helene Menzer (W14) und andere aus ihrer Leistungsgruppe. Große Gruppen haben auch der LCO Edenkoben, der TSV Kandel (auch Pia Winkelblech), TV Bad Bergzabern (Johannes und Philipp Ullrich), TV Herxheim (Catherine Bayer-Klier), TV Nußdorf, TV Rheinzabern und TV Wörth am Start. Mehrkämpferin Anna Scheibe (U18) führt die vierköpfige Gruppe des ASV Harthausen an.

Ein Auge wird Hellmann auf ihre Schuhwahl haben: Um die 40 Paare habe sie zur Auswahl, normale Laufschuhe, einige für Nägel. Vier bis sieben Nägel dürfe ein Spikesschuh haben, in zwei Minuten habe sie ihre fünf, sechs Nägel eingedreht. Sie kann zwischen drei und 15 Millimeter langen Spikes wählen. „Ebene Waldstrecke mit wechselnder Oberflächenstruktur, die mit Spikes gelaufen werden kann“, steht in der Ausschreibung. Wenn der Boden nicht aufgeweicht ist und Schotterteile hat, wird Hellmann ohne Spikes laufen.