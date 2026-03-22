Ehe es in Trainingslager geht, wetteifern südpfälzische Läufer im Rülzheimer Wald. Bei den Aktiven gibt es Favoritensiege, bei den Mädchen einen Dreikampf.

Die erste Freiluftveranstaltung des neu geschnitten Bezirks Südpfalz im Leichtathletik-Verband Pfalz (LVP) motivierte fast 300 Teilnehmer zum Start bei den Waldlaufmeisterschaften. Johannes Ullrich ( TV Bad Bergzabern) und Tanja Hellmann (LG Rülzheim) wurden ihren Favoritenrollen gerecht.

Der LVP hat seine Bezirke neu geschnitten. Der Bezirk Südpfalz wurde Richtung Neustadt sowie um den Bereich südlich von Ludwigshafen vergrößert. Was sich lediglich in den Schülerklassen bemerkbar machte. Der erste Höhepunkt war der Lauf der weiblichen Jugendklassen. Mit Sylvie Bode und Emma Holle (beide TSV Kandel) sowie Lokalmatadorin Mia Hahn (LG Rülzheim) waren die besten Nachwuchstalente an der Startlinie.

Bodes langer Spurt

Nach der ersten 1500-Meter-Runde waren alle drei gemeinsam an der Spitze. Sylvie Bode setzte zur Mitte der zweiten Runde zum Spurt an, verabschiedete sich von ihren Konkurrentinnen und gewann in 11:00 Minuten die U18 über 3000 Meter vor Emma Holle, Siegerin der W15 (11:15), und Mia Hahn, Zweite der W18 (11:23). Für Bode war es ein guter Einstieg in die Freiluftsaison. „Im Winter hatte ich mit Erkältungen zu kämpfen und konnte nicht wie gewollt meine Leistung zeigen. Ich hoffe, im Sommer bleibe ich davon verschont“, so die 15-jährige Schülerin des Pamina-Schulzentrums in Herxheim, die in diesem Jahr 16 wird und daher in der U18 startet.

Müller vor Müller

Tim Müller (LG Rülzheim/U20), wer den sonst kann den Lauf der männlichen Jugend gewinnen? Der Kaderathlet hielt sich in der ersten Runde noch zurück, doch konnte ihm dann keiner mehr folgen. In 10:05 Minuten gewann er über 3000 Meter vor seinem Bruder Max, der mit 10:11 Minuten bei der U18 vorne lag. „Für uns geht es mit dem Landeskader über Ostern ins niederländische Texel“, so Tim Müller. Der Auszubildende bei den Flugzeugwerken in Speyer hat die Mittelstrecken im Fokus hat. Er und sein Bruder wollen sich vor allem auf der Bahn verbessern.

Schlechte Diagnose

In der U18 fehlte mit Janis Roth (TSV Kandel) ein weiteres südpfälzisches Talent – und wird wohl noch weiter fehlen, wie sein Vater Patrick Roth berichtete: „Mindestens sechs Wochen Pause haben die Ärzte Janis verordnet. Pfeiffersches Drüsenfieber war die schockierende Diagnose. Absolutes Sportverbot, die Höchststrafe für ihn. Ins Trainingslager des TSV an den Gardasee wird er mitfahren, aber nur um die Trainer zu unterstützen und seine Kameraden anzufeuern.“

Klare Entscheidungen

Keine Konkurrenz hatte Johannes Ullrich (TV Bad Bergzabern/14:11 Minuten) bei seiner erfolgreichen Titelverteidigung über 4500 Meter. Zunächst gab es eine fünfköpfige Verfolgergruppe. Manuel Stich (LG Rülzheim/15:20) holte sich den zweiten Platz als Sieger der M30 vor Philipp Ullrich (TV Bad Bergzabern/15:36). Manuel Stich? Der 32-jährige Steuerberater aus Rülzheim hat in der Jugend zusammen mit Tanja Hellmann beim Erfolgstrainer der LG Rülzheim, Edmund Hamburger, trainiert. „Durch meinen Beruf hatte ich lange keine Zeit für den Sport. Nun nehme ich mir die Freiheit, wenn es die Zeit erlaubt. Der Spaß ist zurückgekehrt“, so Stich.

Tanja Hellmann gewann in 15:50 Minuten vor Rebecca Riedel (LG Rülzheim/16:25) und Giuliana Haas (TV Bad Bergzabern/16:55). Für viele steht am Samstag in Eisenberg die 10-km-Straßenlaufmeisterschaft an.