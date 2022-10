Der Germersheimer Eyub Erden hat nach dem Oberliga-Aus des TSV Kandel wieder in die Region gefunden. Er coacht die FSG Ketsch/Friesenheim II, die sich am Sonntag mit 34:20 in Wörth durchsetzte. Beim 8:8, erzielt von Maxine Nuss, war das klare Ergebnis im Spiel der Handball-Oberliga der Frauen nicht abzusehen. Zehn Minuten später lag Wörth mit 10:16 hinten, nach 40 Minuten mit 15:25. Lara Pfirrmann (7/3) war die erfolgreichste Schützin der Gastgeberinnen, die nur elf Spielerinnen aufbieten konnten. Die Ex-Kandelerinnen Mona Kuczaty und Rebecca Brecht warfen zusammen 17 Tore für den Gegner. Spitzenreiter ist die HSG Marpingen/Alsweiler nach ihrem 20:18-Sieg in der vierten Runde gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Mona Reichling erzielte mit Siebenmeter das 8:5 für die SG, die danach mit 9:17 in Rückstand geriet. Reichling verwandelte fünf, Theresa Prinz vier Siebenmeter.