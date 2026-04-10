VTG Queichhambach setzt vor dem Duell gegen Jockgrim auf Heimstärke. Im Hinspiel der Landesliga Ost setzte es eine herbe Niederlage.

Im Derby der Fußball-Bezirksliga beim VTG Queichhambach am Sonntag (15.30 Uhr) geht es für die TSG Jockgrim nur noch um den Relegationsplatz für den Aufstieg in die Landesliga.

Die Rot-Weißen standen bis zum vorletzten Spieltag der Vorrunde ununterbrochen an der Spitze der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz. Doch mittlerweile hat der neue Primus Südwest Ludwigshafen den Vorsprung auf zehn Punkte ausgebaut. Und die TSG hat den übernächsten Gegner SV Geinsheim im Nacken, drei Punkte trennen Jockgrim noch von Platz drei.

VTG-Personalsituation weit vorangeschritten

Was war passiert? Spielertrainer Nico Pfrengle: „Die Stimmung ist weiter sehr gut. In der Hinrunde haben wir häufig in wichtigen Phasen des Spiels die entscheidenden Tore gemacht, das gelingt uns aktuell nicht mehr.“ Immerhin: Für die kommende Saison haben alle Spieler zugesagt, lediglich Verteidiger Manuel Sachs wechselt als spielender Co-Trainer zum SV Rülzheim in die A-Klasse Süd. Vom SV Hatzenbühl kommen im Sommer Louis Hoffmann und Tobias Petry. Zumindest ein Allrounder soll noch verpflichtet werden.

Jockgrims Trainer Pfrengle hat alle Mann an Bord, sein Gegenüber Edin Pita muss improvisieren: Julien Memmer und Carlos-Philipp Paulsen sind gesperrt, Stürmer Maximilian Wilhelm ist in Urlaub, für den verletzten Keeper Sebastian Knoll rückt Philipp Rödel ins Tor.

„Mannschaft will was geraderücken“

Die Gastgeber wollen am Sonntag Revanche für das 2:7-Debakel im Hinspiel. Ganze fünf Gegentreffer kassierten sie nach der Pause. Doch Spielleiter Timo Sieg gibt sich zuversichtlich: „Die Mannschaft will das geraderücken. Zu Hause zeigen wir ein ganz anderes Gesicht als auswärts.“ 25 ihrer 31 Saisonpunkte holten die Orange-Blauen daheim.

Auch hier gibt es einen Dämpfer für die kommende Spielzeit: Torjäger Nico Steiger hat seine Zusage aus beruflichen Gründen zurückgezogen, er bleibt bei seinem Heimatverein SG Bad Bergzabern/Steinfeld. Dafür kommt Mittelfeldspieler Leonard Ebel vom badischen Landesligisten FV Ettlingenweier. Ebel spielte zuvor gemeinsam mit dem künftigen Spielertrainer Marc Kauther bei Fortuna Billigheim-Ingenheim. Der frühere albanische U21-Nationalspieler Leutrim Osaj, der zuletzt beim VTG spielte, hat sich dem FC Bavaria Wörth angeschlossen. Nach langer Verletzungspause ist er spielberechtigt.

Die weiteren Spiele: SV Südwest Ludwigshafen – FC Phönix Bellheim, Ludwigshafener SC – FC Lustadt und TuS Altrip – SV Erlenbach (alle Sonntag, 15 Uhr).