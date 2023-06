Nick Stein und Mika Geörger vom ASV Landau sind U14-Pfalzmeister im Beachvolleyball auf der Anlage des Turnvereins geworden. Selbstverständlich war das nicht.

Wenn die Familie zuschaut, Klassenkameraden vor Ort sind, Trainer und Vereinsmitspieler anfeuern und Zuschauer jubeln, dann ist der Druck auf einen Elfjährigen schon groß genug. Für Mika Geörger kam noch hinzu, dass sein Beachpartner Nick Stein bereits alle Titel in dieser Sportart gewonnen hatte und er in diesem Turnier der Neuling im Favoritenkreis war. Es hing also an ihm, ob sie im Duo stark genug für den Sieg sind.

So lassen sich auch die Freudentränen erklären, als die Gegner Torben Fischer und Dorian Dietrich aus Speyer im Finale beim Stand von 15:5 und 14:13 die letzte Angabe von Mika nicht zurück in dessen Feld bekommen. Mika und Nick sind Pfalzmeister. Sie haben jedes Spiel gewonnen.

Im Pfalzkader

Ihre Vereinskameraden Joscha Lohkamp und Justus Grote konnten ihnen in der Vorrunde noch am meisten Probleme bereiten. Sie belegten in den abschließenden Finalspielen im K.-o.-System den fünften Platz.

Nick Stein war der beste Jugendspieler in diesem Turnier. Trotz großer Nervosität übte Mika Geörger mit seinen gefährlichen Angaben konstant Druck auf die gegnerischen Teams aus. Er machte nur wenig Fehler und setzte seinen Partner mit guten Zuspielen prima in Szene.

Mit dem Titel habe er sich ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk für Mittwoch gemacht, erwähnte seine Mutter Julia. Mika sei bereits Tage vor dem Turnier sehr aufgeregt und mit den Gedanken stets beim Beachvolleyball gewesen. Kadertrainer Falko Grote bestätigte auf Mikas zaghafte Nachfrage die Aufnahme in den Pfalzkader, in dem er gezielt mit ergänzenden Trainingseinheiten auf Turniere vorbereitet wird.

Landesmeisterschaft in Haßloch

Der Turnverein im ASV Landau kann auf ein gelungenes U14-Turnier auf gutem Niveau mit 20 Spielern und über 50 Zuschauern zurückblicken. Die Eltern der Landauer Spieler hatten Snacks und Getränke auf Spendenbasis zur Verfügung gestellt, was für gute Stimmung sorgte.

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 15. Juli in Haßloch gehen Geörger/Stein als Favoriten an den Start. Für Mika Geörger nun ein Stück vertrauter, da er auf eine gute Erfahrung zurückgreifen kann.

Die Platzierungen

1. Nick Stein/Mika Geörger (ASV Landau), 2. Torben Fischer/Dorian Dietrich (TSV Speyer), 3. Samuel Bescher/ Lionel Kautz (VBC Haßloch), 4. Florian Lenk/Niklas Hermann (TSV Speyer), 5. Joscha Lohkamp/Justus Grote (ASV Landau) und Maximilian Blau/Philipp Teichmann (TSV Speyer); 7. Elias Di Cursi/Nico Steinbrecher (HSV/ASV Landau), Amir Al-Bustani/Yann Petillon (ASV Landau), Lukas Poirier/Arthur Wesseling (ASV Landau) und Fynn Fischer/Bennet Vetter (VBC Haßloch)