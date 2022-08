„Ein Derby samstags gegen einen Mitfavoriten auf den Titel. Es gibt keinen schöneren Auftakt. Die Vorfreude ist groß.“ Das sagt Büchelbergs Spielertrainer Kevin Apfel vor dem ersten Saisonspiel in der Fußball-Landesliga Ost am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen den SV Viktoria Herxheim.

Marvin Kespohl fehlt wegen Leistenproblemen, Manuel Sachs hat sich im Testspiel gegen den FC Bienwald Kandel (1:2) am Knie verletzt. Gute Chancen auf einen Platz in der Startformation hat Neuzugang Max Da Val, der vom Stadtrivalen FVP Maximiliansau gekommen ist. Da Val hatte sich schon im Februar für einen Wechsel entschieden: „Ich bin jetzt 27 und wollte es einfach höherklassig probieren. Es gab mehrere Anfragen, der SVB hat sich intensiv um mich bemüht.“

In der Jugend war er bei der SpVgg Durlach/Aue, dann drei Jahre beim SV Hagenbach. Nach seinem Wechsel zum FVP Maximiliansau waren seine Tore ein Faktor für den Durchmarsch von der C-Klasse in die Bezirksliga. Er führte fast jedes Jahr die vereinsinterne Scorerliste an, 2017 war er mit 48 Treffern Torschützenkönig der C-Klasse Ost. Seine neuen Trainer wollen den Vollblutstürmer aber als Rechtsverteidiger einsetzen. Macht ihm das nichts aus? „Nein, überhaupt nicht. Ich bin sogar froh darüber. Vorne haben wir bessere Jungs. Ich bin laufstark, deshalb kann ich auch nach vorne Druck ausüben.“

Opa der größte Fan

Vater Ralf Berto Da Val, früher Torwart beim FVPM, ist jedes Spiel dabei. Doch sein größter Fan ist Opa Edgar Wetzel, der ihm seit Jahren für jedes Tor zehn Euro gibt. Sein Enkel meint lachend: „Ich muss noch eine höhere Prämie aushandeln, weil ich jetzt wohl nicht mehr so häufig treffe.“

Da Val wohnt in Wörth. Nach seiner Lehre zum Bankkaufmann wechselte er zu einem Karlsruher Immobilienmakler. Dort ist er in Zusammenarbeit mit der Volksbank für die Bewertung von Immobilien sowie die Akquise von Kunden und Objekten zuständig. Im vergangenen Jahr hat er ein berufsbegleitendes Studium der Immobilienökonomie abgeschlossen. Gelegentlich besucht er Spiele seines Lieblingsclubs Hamburger SV.

Meist hart umkämpft

Büchelberg gegen Herxheim, die Spiele sind meist hart umkämpft. Zuletzt gewann die Viktoria im Oktober mit 3:2. Es gab acht Gelbe Karten und auf jeder Seite einen Platzverweis.