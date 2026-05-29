1000 Zuschauer sehen das 3:3-Remis um den A-Klassen-Aufstieg zwischen Landau Süd und dem FVP Maximiliansau. „Süd“-Präsident hadert mit Chancenverwertung – und lobt Team.

lm ersten Spiel der Fußball-B-Klassen-Vizemeister um den Aufstieg in die A-Klasse trennten sich der SV Landau Süd und der FVP Maximiliansau mit 3:3 (2:1). Auf dem Kunstrasenplatz am Priessnitzweg in Landau waren die Gastgeber vor rund 1000 Fans über weite Strecken das bessere Team. Trotz der vielen intensiven Zweikämpfe blieb es jederzeit fair, der aufmerksame Landesliga-Schiedsrichter Timo Kustes ( Pirmasens) hatte mit seinen beiden Assistenten keine Probleme und konnte es bei einer Gelben Karte für jedes Team belassen.

Die Partie begann mit einer Schrecksekunde in der zweiten Minute: Ein Distanzschuss des stärksten Maxauers Mohamed Sari prallte von der Unterkante der Latte hinter die Linie, ein Mitspieler stand jedoch im Abseits. Süd-Keeper Max Spielberger blieb lange verletzt liegen. Er konnte jedoch weiterspielen und in der 18. Minute das 1:0 durch Hamza Ghaouti aus kurzer Distanz nach Hereingabe von Nur El Din Samouri bejubeln.

Nach einer halben Stunde jubelten dann wiederum Sari und seine Teamkollegen, beim Ausgleich lenkte Sari einen Freistoß von Rouven Sommer ins Netz.

Torjäger Benkler vergibt Chancen

Vielleicht verhinderte das Pech von Landaus Toptorjäger Gustav Benkler den Sieg seines Teams. Denn in der 35. Minute scheiterte er nach Ghaouti-Freistoß an FVPM-Keeper Jan Feil, nach der Pause streifte sein Distanzschuss am langen Pfosten vorbei.

Das Tor des Tages erzielte Kastrati Abdyl kurz vor dem Pausenpfiff, aus 35 Meter chippte er den Ball über den am Fünfmeterraum postierten Feil zum 2:1 in die Maschen. Michael Sommer, DFB-Pokalsieger mit dem FCK 1990, analysierte in der Halbzeit: „Süd ist griffiger und wacher, kam viel besser in die Zweikämpfe und führt hochverdient.“

Berisha mit Doppelpack

Nach einer Stunde brachte Ahmad Fahda Benkler mit Klammergriff zu Fall, Kastrati Abdyl verwandelte vom Punkt zum 3:1. Die Schlussviertelstunde gehörte den Gästen. Zunächst parierte Spielberger glänzend aus kurzer Distanz gegen Pavlo Malyshko, doch gegen Valdin Berisha war er zweimal machtlos. In der 71. Minute zirkelte er einen Freistoß über die Mauer in den Winkel, zehn Minuten später prallte sein Distanzschuss von der Latte knapp hinter die Linie.

Süd-Präsident Martin Koch senior meinte: „Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, haben mehrere Großchancen nicht verwertet. Doch ich bin stolz auf die Jungs. In einem starken Kollektiv gab es keinen einzigen Leistungsabfall.“

Özer kritisiert Nervosität

FVPM-Coach Akin Özer sagte: „Wir waren viel zu lange nervös und gehemmt. Erst nach einer Stunde wurde meine Mannschaft wach und mutig.“ Sollte es auch am Sonntag (15.30 Uhr) im Rückspiel an der Hafenstrasse in Maximiliansau keinen Sieger geben, kommt es 4. Juni (19.30 Uhr) zu einem dritten Spiel in Bad Bergzabern. Ganz viel Lob bekamen die Organisatoren von Landau Süd für die Verpflegung. Besonders die Getränke zu fairen Preisen wurden positiv von den Zuschauern hervorgehoben.

Sollten sich die „Südler“ am Sonntag durchsetzen, wären sie nach dem Abstieg des TSV Landau die Nummer eins im Stadtgebiet Landaus. Der FVP Maximiliansau wäre nach dem SV Büchelberg die neue Nummer zwei im Raum Wörth, weil auch der FC Bavaria und der TuS 08 Schaidt den bitteren Gang in die B-Klasse antreten müssen. Den „Pfortzern“ fehlt aber am Sonntag wahrscheinlich Stürmer und Standardspezialist Rouven Sommer, der mit Verdacht auf Muskelfaserriss in der 55. Minute vom Platz musste.