Claudia Ciescholka und die Landauerin Marion Kamplade vom Karlsruher Rheinklub Alemannia haben bei den offenen deutschen Masters-Meisterschaften in Köln auf dem Fühlinger See zweimal Silber im Doppelzweier gewonnen.

Zuerst gingen sie im Doppelzweier B an den Start, eine Jahrgangsklasse jünger als ihre reguläre Klasse. Nach einem kraftvollen Start lagen sie vorn, nach dem Endspurt hatten sie 0,3 Sekunden Rückstand auf das Team aus den Niederlanden.

Am Sonntag ging Kamplade als Erste im Einer B auf die Strecke. Nach einem aufgrund technischer Probleme verpatzten Start lag sie auf dem letzten Platz. Über die Strecke und im Endspurt konnte sie etwas aufholen und Platz vier belegen.

Mit Ciescholka saß sie später im Doppelzweier in ihrer Altersklasse C. Nach dem Start konnten sie sich vorn im Feld platzieren und diese Position halten. Auf den letzten Metern gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Boot des RV Hellas Offenbach und dem des KRA, dem eine Zehntelsekunde für Gold fehlte. Kamplade trat auch zweimal im Mixed-Doppelvierer an, der den fünften und vierten Platz erreichte. Die Landauerin: „Jetzt freuen sich alle erst einmal auf die Euro-Masters-Regatta, die vom 27. bis 30. Juli in München stattfindet und bei der wieder hart um Medaillen gekämpft wird.“