Es ist ein Turnier, das in ihren Kreisen schon einen kleinen Kult-Charakter hat. Jugendgruppen von 16 rheinland-pfälzischen Segelflug-Vereinen und eine baden-württembergische Auswahl treten im Volleyball gegeneinander an – am Samstag ab 9 Uhr in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule in Landau. Am Abend ist Party auf dem Ebenberg.

Die DJK-Segelfluggemeinschaft Landau organisiert das Turnier für Gruppen U25, speziell Jugendleiter Nils Miersch. Die Gruppen reisen unter anderem aus Neustadt, Pirmasens, Grünstadt, Trier, Worms, Dannstadt und Haßloch an. Auf drei Feldern wird in der IGS-Halle gespielt. Das Ansinnen der Luftsportjugend Rheinland-Pfalz: Die jungen Leute können ihre Gemeinschaft stärken und sich vernetzen.

Miersch fliegt Segelflugzeuge und – da ist der 21-Jährige noch Schüler – Motorflugzeuge. Er hat sich in Landau niedergelassen, nicht ganz mittig zwischen dem Elternhaus in Clausen und dem Arbeitsplatz in Speyer. Dreieinhalb Jahre hat die Ausbildung zum Fluggerätemechaniker bei den PFW Aerospace gedauert. Das Unternehmen baut Rohrsysteme, Treibstofftanks und andere Komponenten für Flugzeuge. An der Abendschule in Speyer holt Miersch das Fachabitur nach.

Bis 17, 18 Uhr wird das Volleyballturnier dauern. Geschätzt 100 junge Leute werden danach auf dem Flugplatz Ebenberg in der Halle eine Party steigen lassen, 50 gar auf dem Gelände übernachten. 2019 richtete die Segelfluggruppe Wershofen das Turnier aus.