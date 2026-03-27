Die 15-jährige Viola Weiler vom SC Hördt will mit dem Luftgewehr Karriere machen. In zwei Altersklassen hält sie die Pfalzrekorde. Was sie und ihr Vater sich wünschen.

„Mein Ziel ist Olympia.“ Diesen nicht gerade unbescheidenen Wunsch hat Viola Weiler. Wer sich ihre Erfolge im Luftgewehr-Schießsport anschaut, stellt fest: Die 15-Jährige vom Schützenclub Hördt hat was drauf.

Seit fast vier Jahren schießt die Zehntklässlerin des Goethe-Gymnasiums Germersheim in Hördt. Das Talent scheint ihr in die Wiege gelegt worden zu sein. Schon als Kind hat sie ihrem Vater Jens Weiler, Edelmetallhändler und Sachverständiger für Numismatik, stellvertretender Vorsitzender des SC Hördt, zugeschaut. „Das möchte ich auch mal probieren“, war damals ihr Wunsch. Sie hat andere Hobbys ausprobiert, kam aber schnell wieder zurück zum Schießen. Früher hat sie im Musikverein Harmonie Hördt Euphonium gespielt.

Mentaltraining

Dafür hat sie keine Zeit mehr. Zwei- bis dreimal in der Woche trainiert sie mit ihrem Vater auf verschiedenen Schießständen in der Umgebung. Besonderen Wert legt ihr Vater auf das mentale und psychische Training. Denn es sei wichtig, während eines Wettkampfes alles Störende um sich herum auszublenden. Auch dürfe sie sich von einem schlechten Schuss „nicht herunterziehen lassen“.

Geschossen wird nicht nur in Hördt oder Jockgrim, wo sie im Schützenverein Diana die jüngste Stammschützin ist. Zusammen mit den Fahrten zu den diversen Wettkämpfen kommen 5000 bis 7000 Kilometer im Jahr zusammen.

Von 167 auf 199

Anfangs schoss Viola bei den Schülern, heute schießt sie in der Jugend und im nächsten Jahr, wenn sie 16 Jahre als ist, bei den Junioren. Dann darf sie auch an Europameisterschaften teilnehmen. In der Schüler- und in der Jugendklasse hält sie die Pfalzrekorde.

Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Mit zwölf Jahren war Viola Weiler Kreis- und Landesmeisterin. Bei den Kreismeisterschaften erzielte sie 167,8 von 200 möglichen Ringen, bei den darauffolgenden Landesmeisterschaften 199,5. Seitdem qualifiziert sie sich jedes Jahr für diverse Meisterschaften. In den vergangenen drei Jahren errang sie sechs Meistertitel.

Am 9. Mai in Frankfurt

Nachdem sie bei den Kreismeisterschaften in diesem Jahr wieder den ersten Platz belegte, stehen die Landesmeisterschaften im Juni in Rheinzabern und dann die deutschen Meisterschaften im August an.

Seit 2023 ist die 15-Jährige im Landeskader. Landesjugendschützenkönigin war sie im vergangenen Jahr. Der Bundesjugendschützenkönig wird am 9. Mai in Frankfurt ermittelt, auch dafür ist sie qualifiziert. Dazu wird sie sich mit ihrem Vater speziell vorbereiten, denn bei diesem Wettbewerb sind nur 20 Schuss ohne Probeschuss in einer vorgegebenen Zeit erlaubt.

Spezielle Kleidung

Nachdem sich die Erfolge häuften, bekam Viola Weiler ein „persönliches“ Luftgewehr. Zuerst ein gebrauchtes, dann ein neues, was über 5000 Euro gekostet haben soll. Auch für die Patronen gehen einige Euro drauf. Allein beim Training verbraucht sie pro Woche rund 150 Schuss. Dass eine Sportschützin für die Wettkämpfe auch eine spezielle Kleidung braucht, kommt dazu.

Großen Anteil an ihren sportlichen Erfolgen haben der Jockgrimer Trainer Peter Gehrlein und Landestrainer Rüdiger Wirtz. Um ihren Leistungsstand halten und auch weiter verbessern zu können, wäre der Wechsel zu einem anderen Verein, der in der 1. oder 2. Liga schießt, nicht schlecht, meinen Jens Weiler und seine Tochter. „Wenn das schon zum Herbst klappen könnte, wäre das optimal.“