Ein Spiel, das ein Remis verdient hatte, verlor Fußball-Verbandsligist Viktoria Herxheim mit 1:2 bei der TuS Marienborn.

In einer zunächst taktisch geprägten Partie mit wenigen Torchancen gingen die Platzherren vier Minuten vor der Pause in Führung. Nach einem langen Ball klärte Viktoria-Keeper Emirhan Yilmaz außerhalb des Strafraums zu kurz, Luis Kersthold reagierte schnell. Nach der Pause übernahm die Viktoria die Spielkontrolle, fand aber nur selten Wege durch das kompakte Abwehrbollwerk. Marc Beck (86.) erhöhte nach einem Eckball per Kopf auf 2:0. In der 89. Minute geriet die Viktoria nach einer Zeitstrafe gegen Dominic Bauer, der vom SC Idar-Oberstein nach Herxheim gewechselt ist, in Unterzahl. Dem eingewechselten Tim Peter Dahl gelang noch der Anschlusstreffer. Coach Jens Bodemer: „Wir sind zu selten auf die Grundlinie gekommen, um gefährliche Torchancen zu kreieren.“