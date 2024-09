Nach dem Remis gegen den TuS Mechtersheim reist Fußball-Oberligist Viktoria Herxheim zum FV Diefflen in Dillingen. Die Gastgeber laufen mit der Empfehlung eines 2:0-Sieges beim FV Engers aus. Gespielt wird am Sonntag um 14 Uhr.

Trotz ihres Dreiers weisen die Saarländer wie die Viktoria eine eher dürftige Bilanz vor. Diefflen hat nach zwei Siegen und zwei Unentschieden acht Punkte auf dem Konto und nimmt Platz 13 ein. Herxheim, ein Sieg und ein Remis, ist Vorletzter. Acht Spieltage haben die Fußballer in der Oberliga hinter sich gebracht und allmählich lässt sich bei den jeweiligen Teams eine Tendenz erkennen, wohin die Reise gehen könnte.

Viktoria-Coach Ralf Schmitt rechnet mit einem robusten, physisch starken Gegner, der über Qualitätsspieler in der Offensive verfüge. Mit zehn Neuzugängen ist Diefflen in die Saison gestartet. Der 24-jährige Ukyo Kagami hat wie Fabian Poß vier Treffer erzielt. Im Babelsberg-Stadion gehe es nur darum, so Schmitt, über Zweikämpfe zum Spiel zu finden und dagegenzuhalten. Nach der Chancenflut gegen Mechtersheim hat die Viktoria viele Abschlüsse trainiert. Schmitt: „Da müssen wir definitiv effizienter werden, um uns für den immensen Aufwand öfter zu belohnen. Das Positive ist, dass wir uns so viele Chancen erspielen.“

Sandro Wetzka und Albin Rrahmani fallen aus. Tristan Trauth hat am Mittwoch wieder erste Trainingseinheiten mitgemacht.