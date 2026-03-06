Das zweite Auswärtsspiel nacheinander führt den Fußball-Verbandsligisten Viktoria Herxheim am Sonntag (15.30 Uhr) zur Mainzer TuS Marienborn.

Die Gastgeber gelten als die Remis-Könige der Liga. Von bislang 19 Spielen endeten neun mit Unentschieden. Aktuell belegt der TuS, der vor einer Woche mit dem 2:2 den TB Jahn Zeiskam überraschte, mit 21 Punkten auf Platz 10, die Viktoria liegt mit 24 Punkten auf Platz sieben.

Wie schon in Morlautern wollen die Schützlinge von Jens Bodemer erneut „einen unbändigen Siegeswillen in das Spiel investieren“. Der Interimstrainer geht davon aus, dass es ein Spiel werden wird, das durch taktische Disziplin und Geduld entschieden werden kann. Mathis Mankopf, der in Morlautern die Rote Karte sah, muss ein Spiel zusehen. Im Hinspiel (1:1) lag die Viktoria nach einem Treffer von Bastian Sommer bis in die Nachspielzeit mit 1:0 vorn.