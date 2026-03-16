Der junge Torhüter macht sein bestes Spiel, ein Joker sticht in der Nachspielzeit. Deshalb steht die Viktoria Herxheim am Sonntag nicht völlig mit leeren Händen da.

Mit einem für sie glücklichen 1:1 (0:0) trennte sich die Viktoria Herxheim in der Fußball-Verbandsliga vor 222 Zuschauern auf dem Kunstrasen vom Tabellennachbarn SV Steinwenden. Als alles nach einer Heimpleite aussah, gelang in der Nachspielzeit noch der Ausgleichstreffer.

Am Ende verdienten sich im Viktoria-Team zwei Akteure ein Schulterklopfen. Zum einen der 20-jährige Torhüter Emirhan Yilmaz, der zu Beginn der Saison vom TuS Rüssingen zur Viktoria gewechselt war. Und zum anderen der 19-jährige Tim Peter Dahl, der bei den A-Junioren des Viktoria ausgebildet wurde, zunächst zum FC Bienwald Kandel wechselte und schließlich zum 1. Januar dieses Jahres zu den Blau-Weißen zurückgekehrt ist. Während Torhüter Yilmaz in seinem bisher besten Spiel bei der Viktoria gleich mit einer Serie von Glanzparaden einen klaren Rückstand seiner Mannschaft verhindert hat, kam Dahl in der 66. Minute für Luis Liebel und erlöste sein Team in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleichstreffer.

Moral punktet

Interimstrainer Jens Bodemer, der nach seinem von einem Disput mit dem Schiedsrichter ausgelösten Sperre im Spiel in Marienborn an der Seitenlinie von Cotrainer Marco Bauer vertreten wurde, meinte nach der Partie gegen Steinwenden kurz: „Wir haben in der Vergangenheit sicher bessere Spiele abgeliefert. Was mich beeindruckt hat, war die Moral der Mannschaft, die gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, bis zum Schluss an sich zu glauben und den Punkt zu gewinnen.“

Offensivaktionen fehlen

Es war in der Tat nicht der Tag der Viktoria. Die Gäste, die nach der Winterpause mit drei Niederlagen gestartet waren, begannen stürmisch und fanden viel besser ins Spiel als die Platzherren. Schnell wurde deutlich, dass das Team aus dem Landkreis Kaiserslautern sich für die 0:3-Hinspielniederlage revanchieren wollen. Bei der Viktoria fehlten die Offensivaktionen, der Zug zum gegnerischen Gehäuse. Viel zu oft wurde in die Breite gespielt. So durfte Steinwendens Torhüter Luca Felix Layes einen geruhsamen Nachmittag verbringen. Reelle Torchancen hatten eindeutig die Westpfälzer, die in Yilmaz ihren Meister fanden. Pech für die Viktoria, dass Trey Fordyce nach 28 Minuten verletzt ausscheiden musste. Für ihn kam Dani Thon.

In der 49. Minute hatten die Gäste bei ihrem Sturmlauf mehr Erfolg. Sascha Hammann war für das 0:1 verantwortlich. Er und Anton Artemov hätten den Vorsprung ausbauen können.

In Schlussphase stärker

In der 66. Minute Doppelwechsel bei der Viktoria: Tim Peter Dahl und Lennart Liebel sollten für Luis Liebel und Bastian Sommer für frischen Wind sorgen. In diesem letzten Drittel wurde die Viktoria zur besseren Mannschaft und Steinwenden eher Passagier. Dahl verhalf seinem Anhang noch unerwartet zum Jubeln. Die Viktoria hat jetzt sechs Siege, sieben Remis und acht Niederlagen auf dem Konto. In den jüngsten fünf Spielen sprangen nur vier Punkte heraus. Nächster Gegner ist auswärts die SG Eintracht Bad Kreuznach.