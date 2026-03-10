Die A-Junioren des SV Viktoria Herxheim feierten in der Regionalliga vor 100 Zuschauern ein 11:0-Schützenfest gegen Schlusslicht SG Andernach. Richard Danilov (2), Mustafa Fedo, Tamino Schmitz (2), Arda Akyildiz (2), Ellias Menke, Kjell Hakenes und Milian Novcic (2) erzielten die Tore. An diesem Mittwoch wird es für die Junioren schwieriger. Im Viertelfinale um den A-Junioren-Verbandspokal Südwest haben sie es mit dem Bundesligisten FSV Mainz 05 zu tun. Anspiel: 19.30 Uhr.