In der Verbandsliga leistet Viktoria Herxheim dem TB Jahn Zeiskam wichtige Schützenhilfe.

Mit dem Aufstieg aus der Verbandsliga hat Viktoria Herxheim in diesem Jahr nichts mehr zu tun, aber dennoch richteten sich vor allem in der Südpfalz die Augen auf die Partie zwischen der Viktoria und dem FC Basara Mainz, da die Herxheimer dem im Aufstiegskampf steckenden TB Jahn Zeiskam Schützenhilfe geben könnten – was ihnen beim 1:1 (1:1) auch gelang.

Mit der Empfehlung von acht Siegen in Serie waren die Mainzer an die Krönungsbusch nach Herxheim gereist und schon beim Anpfiff der Partie war die Zeiskamer 1:0-Führung nach Herxheim durchgedrungen, womit klar war, dass Herxheim mit einem Sieg oder einem Punktgewinn gegen den FC Basara dem TB aus Zeiskam Schützenhilfe geben könnte. Zu einer ersten zwingenden Torchance in einer guten Partie kamen die Gäste, als sich Herxheims Keeper Leon Hoffmann im Eins-gegen-eins gegen den Mainzer Stürmer behauptete. Fast im Gegenzug ging die Viktoria in Führung nachdem Dani Thon den Ball im Strafraum auf Kevin Baltrusch querlegte, der zum 1:0 einschob.

Bodemers Lob

Die Führung der Herxheimer hielt aber nicht lange, denn bereits in der 20. Minute kamen die Gäste zum Ausgleich: Nach einem Ball in die Spitze reklamierten die Herxheimer auf Abseits und Taisei Okamoto konnte den Ball am herauseilenden Herxheimer Torwart vorbeispitzeln. Nach dem Seitenwechsel spielte Mainz mehr auf Sieg, doch Herxheim gestaltete die Partie weiter offen.

„Die haben schon eine gute Qualität, aber man hat im Spiel auch gesehen, dass wir diese Qualität auch haben und Hut ab vor meiner Mannschaft, die das gut gemacht hat“, lobte Herxheims Trainer Jens Bodemer sein Team und auch Mathias Mankopf, fand das man Mainz nicht sonderlich zur Geltung kommen ließ: „Ich hatte eigentlich erwartet, dass sie mehr Fußball spielen, aber sie haben es recht viel mit langen Bällen auf ihre Stürmer probiert. In der ersten Halbzeit waren wir etwas besser und in der zweiten Halbzeit hat Basara etwas mehr auf den Sieg gedrückt.“

Sturmlauf bleibt aus

Einen echten Sturmlauf der Gäste ließen die Herxheimer dann auch nicht mehr zu und so endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden, was vor allem Jahn Zeiskam nützt. „Tatsächlich lag der Fokus voll auf uns und wir spielen bisher eine starke Rückrunde – ich habe der Mannschaft auch gesagt, dass wir die Runde nicht auslaufen lassen wollen, sondern das Maximum herausholen wollen, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu kommen und da sind solche Ergebnisse auch Balsam für die Seele“, befand Trainer Jens Bodemer. „Die Partie hat gezeigt, was eigentlich in der Saison möglich gewesen wäre. Wir konnten spielerisch absolut mithalten und hätten meiner Ansicht nach auch den Sieg verdient gehabt.“

Etwas geknickter zeigte sich Taisei Okamoto, der das 1:1 erzielt hatte: „Ich bin zwar ein bisschen enttäuscht, aber ich bin glücklich, dass wir den einen Punkt mitgenommen haben. Es sind ja noch drei Spiele, die wir gewinnen können und die gehen wir selbstbewusst an.“ Dass Herxheim nun mit dem Unentschieden tatsächlich den Zeiskamern Schützenhilfe bieten konnte, war für Mathis Mankopf nicht vorrangig. „Zuerst spielen wir erstmal nur für uns, aber man kennt ja auch einige bei Zeiskam und wenn man denen was Gutes tun kann, ist das auch nicht schlecht.“