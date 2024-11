Die Viktoria Herxheim feierte beim SV Eppelborn ihren vierten Auswärtssieg in Folge in der Fußball-Oberliga. Fabian Clever (4.), Mathis Mankopf (54.) und Nathan Ikubu (77.) trafen vor 250 Zuschauern für den Aufsteiger, der kurz vor der Halbzeit einen Gegentreffer kassierte.

Herxheim begann schwungvoll und drängte die Gastgeber in die Defensive. Eine Maßflanke von Mihai-Lucian Petrescu schloss Fabian Clever bereits nach vier Minuten mit einem satten Flachschuss in die Ecke ab. Der frühe Führungstreffer habe dem Spiel seiner Mannschaft nicht gutgetan, stellte Viktoria-Coach Ralf Schmitt fest: „Wir waren danach etwas zu nachlässig und schlampig im Passspiel, haben damit Eppelborn unnötig aufgebaut, ins Spiel gebracht und folgerichtig den Ausgleich kassiert.“ Die letzte Viertelstunde des ersten Hälfte gehörte den Platzherren. Bis dahin hatte die Viktoria versäumt, für klare Verhältnisse zu sorgen. Nicolas Jobst gelang zwei Minuten vor der Pause per Kopf das 1:1.

In Halbzeit zwei bekam Herxheim das Spiel wieder in den Griff. Mathis Mankopf donnerte in der 52. Minute den Ball mit einem Gewaltschuss zum 2:1 in die Maschen. Die Entscheidung in der 79. Minute: Nathan Ikubu lässt seinen Gegenspieler aussteigen, spurtet auf und davon und schlenzt das Leder an dem verdutzt dreinschauenden Torhüter Niklas Kichel vorbei ins lange Eck. In Halbzeit zwei sei seine Elf präsenter sowie griffiger gewesen, so Schmitt nach dem verdienten Sieg.