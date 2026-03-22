Einwechselspieler sorgten für den souveränen 4:0 (0:0)-Erfolg der Viktoria Herxheim in der Fußball-Verbandsliga bei der SG Eintracht Bad Kreuznach.

Vor 110 Zuschauern war die Partie bis zur Pause noch offen. Die Viktoria, diesmal ganz in Weiß, stürmte mutig und mit viel Selbstvertrauen und brachte die Einheimischen in Bedrängnis. Nach der Halbzeit sorgten Einwechselspieler für die klare Sache. Aymann Kerboub (48.) eröffnete im Anschluss an eine Ecke per Kopfball den Torreigen. Lennart Liebel, nach einer Stunde eingewechselt, erhöhte in der 76. Minute, ebenfalls nach einer Ecke, auf 0:2.

In der Nachspielzeit kam der große Auftritt von Kevin Baltrusch, der in wenigen Tagen 36 Jahre alt wird. Er, der in den USA spielte sowie in Wien und eigentlich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hatte, wurde in der 72. Minute eingewechselt und baute mit einem Doppelschlag (90.+1/90.+2) den Vorsprung aus.

Interimstrainer Jens Bodemer attestierte seinem Team ein gutes Auswärtsspiel. Die Mannschaft sei griffig in den Zweikämpfen gewesen und habe einfach pragmatisch nach vorne gespielt. Nach der schwachen Vorstellung vor einer Woche hätten sich die Jungs viel vorgenommen und viel Leidenschaft für den siebten Saisonsieg auf dem Platz gezeigt. Bodemer: „Eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung.“