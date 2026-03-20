Fußball-Verbandsligist Viktoria Herxheim tritt am diesem Samstag um 16 Uhr beim Tabellennachbarn SG Eintracht Bad Kreuznach an, der zuletzt beim TB Jahn Zeiskam klar das Nachsehen hatte. Interimstrainer Jens Bodemer, der nach seiner Roten Karte in Marienborn für ein Spiel mit einem Innenraumverbot belegt war, kehrt auf die Trainerbank zurück. Dass die Mannschaft mit dem 1:1 gegen den SV Steinwenden selbst nicht zufrieden war, findet er sehr lobenswert. „Wir wollen uns bei der SG gut präsentieren“, sagt Bodemer. Im Hinspiel gab es einen spektakulären Schlagabtausch. Der Gegner führte bereits mit 2:0, geriet mit 2:3 in Rückstand und schaffte in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Die SG sei eine gute Mannschaft mit dem torgefährlichen Deniz Darcan, was nicht bedeutete, dass man das Augenmerk allein auf ihn richten dürfe. Bodemer muss auf eine ganze Reihe von Akteuren verzichten, auf Leon Dahl, Leon Hoffmann, Mike Tiator, Trey Hlywka, Fabian Clever und Tristan Trauth. Kapitän Raphael Gehrlein kehrt in den Kader zurück. Für einen Startelfeinsatz wird es wohl nicht reichen.