Ein spannendes und herausforderndes Duell hat Fußball-Oberligist Viktoria Herxheim beim FC Blau-Weiß Karbach nach einem Treffer von Alexander Schultz mit 1:0 gewonnen. Der dritte Dreier des Aufsteigers in Serie, womit er sich wieder ein Stück von den Abstiegsplätzen entfernt hat.

Es war ein harter Kampf, die beiden Teams schenkten sich keinen Zentimeter. Die 186 Zuschauer erlebten schon im ersten Durchgang einen offenen Schlagabtausch, mit einer offensiven Ausrichtung der Einheimischen. In der 38. Minute der erste Wechsel bei der Viktoria: Mathis Mankopf kam für Arianit Uka ins Spiel. Beide Teams gingen ohne Torerfolg in die Kabinen.

Taktikwechsel in der Halbzeit

In der Halbzeitpause stellte Viktoria-Coach Ralf Schmitt seine Taktik um. Lennart Liebel und Marcel Meinzer kamen auf den Platz und ersetzten Samuel Wolf und Luis Liebel. Dies sollte sich auszahlen. Nach einem Eckball und der Vorbereitung der beiden Kapitäne Marcel Meinzer sowie Raphael Gehrlein erzielte Alexander Schultz das „goldene“ Tor (59.). Er wurde als Matchwinner gefeiert.

Trainer Schmitt sah die Partie so: „Ein hart umkämpftes, intensives Spiel gegen einen sehr präsenten Gegner, der hoch gepresst hat und auch im Gegenpressing stark war.“ Mit entscheidend sei gewesen, dass die Viktoria wenig klare Chancen des Gegners zugelassen habe. Im zweiten Durchgang habe sein Team durch den Doppelwechsel zur Pause offensiv mehr Präsenz und gute Momente nach vorne gehabt.

Die zu Beginn der Saison anfällige Defensivabteilung der Viktoria stand diesmal stabil bis sehr gut. So stand am Ende die Null. Über einen Konter hätten die Gäste sogar vor dem Spielende alles klar machen können. Zusammenfassend lässt sich als wertvolle Lektion sagen: Harte Arbeit ist unerlässlich, um in der Oberliga erfolgreich zu sein.