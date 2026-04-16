Viktoria Herxheims nächster Verbandsligagegner Steinbach kommt zwar als Tabellenvorletzter in die Südpfalz. Doch der Trainer warnt eindringlich.

Verbandslist Viktoria Herxheim empfängt am Freitag den Tabellenvorletzten TuS Steinbach, der nach wie vor Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib hat. Der Anstoß der Partie erfolgt um 16 Uhr.

Die Steinbacher gehen mit 15 Punkten zwar als krasser Außenseiter in das Auswärtsspiel beim Tabellensiebten, der 28 Punkte auf dem Konto vorweist, doch Spielertrainer Daniel Ghoul ist guten Mutes. Er stützt seinen Optimismus auf die knappen Ergebnisse seiner Mannschaft bei den 17 Niederlagen. Zuletzt hatte der TB Jahn Zeiskam beim 1:0 in Steinbach mehr Mühe als erwartet.

Der Gegner wird alles geben

Viktoria-Interimstrainer Jens Bodemer bringt es auf den Punkt: „Wir werden mit Sicherheit auf einen Gegner treffen, der alles für den Klassenerhalt geben wird.“ Ähnlich sieht es der 20-jährige Lennart Liebel, der es zuletzt beim FKP II so richtig krachen ließ und mit seinem Hattrick den Grundstein für den 3:1-Erfolg legte: „Man darf sich nicht von der Tabelle täuschen lassen, da die letzten Ergebnisse von TuS Steinbach alle sehr knapp waren. Wir müssen das Spiel genau so angehen wie die beiden jüngsten Spiele und alles geben.“

Bislang nur Hattricks in der Jugend

Noch heute spricht Lennart Liebel, der in Rülzheim zu Hause ist und seit der D-Jugend die blau-weißen Farben der Viktoria vertritt, noch gerne vom Spiel auf der Pirmasenser Husterhöhe. „Wir haben noch in der Kabine den Sieg gefeiert“, sagt Liebel und bleibt trotz seines Hattricks bescheiden: „Das Spiel habe ich natürlich nicht alleine entschieden, sondern wir als Team.“ In den 16 Jahren, in denen er Fußball spielt, sei ihm schon mehrmals ein Hattrick gelungen; allerdings in der Jugend. Bei den Aktiven, denen er im zweiten Jahr angehört, sei es dagegen eine Premiere.

Der Groß- und Außenhandelskaufmann war längere Zeit verletzt und hat es in dieser Runde bisher auf sechs Treffer gebracht. Liebel: „Ich genieße es, wieder fit zu sein und zu spielen. Die Mannschaft gewinnt an Selbstvertrauen von Woche zu Woche, und die drei Tore waren das Ergebnis unserer harten Arbeit in der Rückrunde.“ Lennart Liebel macht es Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen.