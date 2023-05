Torwart Björn Herzig wechselt vom Fußball-Landeslisten SF Bundenthal zum Verbandsliga-Aufsteiger Viktoria Herxheim. Der 30-Jährige wohnt in Landau, er ist IT-Mitarbeiter für die in Indien ansässige Firma Infosys Technologies. Mit dem Fußballspielen begann Herzig beim FC Dahn, wechselte dann zum SV Hinterweidenthal, wohin er nach einem Abstecher zur SG Bruchweiler zurückkehrte. Der damalige Trainer Stefan Nagy nahm ihn mit zu den Sportfreunden Bundenthal. Seine Hobbys sind auch Volleyball und Badminton. Fitness-Training steht bei ihm ganz oben. Herzig reizt nach eigenen Angaben die Herausforderung in der Verbandsliga. Einmal war er zum Probetraining beim FC Eurotours Kitzbühel in der Regionalliga Österreichs eingeladen. Er wollte aber die pfälzische Heimat nicht verlassen.