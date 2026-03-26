Nach dem 4:0-Erfolg bei der SG Eintracht Bad Kreuznach will die Viktoria Herxheim am Sonntag (16 Uhr) gegen den VfB Bodenheim den achten Saisonsieg in der Fußball-Verbandsliga einfahren.

Kevin Baltrusch war Doppeltorschütze in Bad Kreuznach. Er wird 36 und hatte seine Fußballschuhe schon an den Nagel gehängt. Er habe stets eine gewisse Nähe zur Mannschaft gehabt, erzählt Baltrusch. Auch unter Coach Ralf Schmitt sei er des Öfteren Trainingsgast gewesen. Immer wieder sei über ein Comeback gesprochen worden. Trainer Jens Bodemer sei es wichtig, einen vertrauten, erfahrenen Spieler in der Mannschaft zu haben.

Karriere beginnt in Hainfeld

In Schwäbisch Hall geboren, ist er ein Fußballer mit Passion. Familiäre Veränderungen führten ihn und seinen Zwillingsbruder Philipp im Alter von drei Jahren an die südliche Weinstraße nach Rhodt. Im Alter von fünf Jahren sammelte er beim VfL Hainfeld erste Fußballerfahrung. Nächste Station war die Jugend des SV Viktoria Herxheim. In Herxheim habe er die Grundschule besucht und einen Großteil seiner Kindheit und Jugend verbracht. Als A-Jugendspieler durfte er bereits beim SC Hauenstein in der ersten Mannschaft in der Oberliga auflaufen. Nach zwei Jahren wechselte er zum TB Jahn Zeiskam. Dann zog es ihn gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder zum Studium der Kommunikation und Medienwissenschaften nach Wien. Zwei Spielzeiten lang war er an einer Highschool in den USA. Nach der Rückkehr spielte er für Rülzheim und Jockgrim.

Tore in Bad Kreuznach für die Erinnerung

Nach einer Einwechslung mit zwei Toren ein Spiel zu entscheiden, werde sicherlich ein Highlight sein, auf das er zurückblicken werde, sagt Baltrusch über das jüngste Ligaspiel. In der Verbandsliga gebe es immer wieder überraschende Ergebnisse. „Es gilt, den Fokus vollkommen auf uns zu richten.“

Für Interimstrainer Jens Bodemer hat das Spiel bei Eintracht Bad Kreuznach aufgezeigt, dass die Viktoria in jedem Spiel 100 Prozent investieren müsse, um gewünschte Resultate zu erzielen. Personell gibt es gegenüber vor einer Woche keine Veränderungen.

Tabellen-Schlusslicht Bodenheim steht mit dem Rücken zur Wand. Das Hinspiel gewann Herxheim nach 0:2-Rückstand mit 5:3.