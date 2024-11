Viktoria Herxheim ist an diesem Samstag in der Oberliga beim FV Eppelborn zu Gast (15 Uhr). Der Aufsteiger verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler. In der Tabelle trennen ihn (17 Punkte, Rang neun) und seinen Gastgeber (15) zwei Punkte.

Verbesserungswürdig ist die Durchschlagskraft und Chancenverwertung in der Offensive. 21 Treffer gelangen in 14 Partien. Die Anfälligkeit der Defensive ist das Hauptmanko beim FV Eppelborn. Die mittlerweile 44 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Zuletzt gab es beim FV Engers ein 1:7. Eppelborn ist seit vier Partien ohne Sieg.

Viktoria-Trainer Ralf Schmitt rechnet damit, dass die Einheimischen alles daransetzen werden, um die Schlappe von Engers wettzumachen. Darauf müsse seine Mannschaft vorbereitet sein. Sein Team habe sich zuletzt stabil gezeigt. Schmitt: „Der FV Eppelborn möchte in der Tabelle an uns vorbeiziehen, wir wollen ihn auf Distanz halten.“

Noch etwas mehr Kaltschnäuzigkeit

Marcel Meinzer, der sich mit Raphael Gehrlein die Rolle als Kapitän teilt und zuletzt gegen den SV Gonsenheim zwei Elfmeter verwandelte, sieht die Partie so: „Wenn wir wie in den jüngsten Spielen die mannschaftliche Geschlossenheit auf den Platz bringen, gilt immer das Motto ,Alles drin’.“ Von der Mannschaft müsse noch mehr Kaltschnäuzigkeit gezeigt werden. Elias Burkert ist erkrankt. Ob es für einen Kaderplatz reicht, entscheidet sich kurz vor dem Spiel. Erkrankt ist auch Albin Rrahmani, Jonas Trauth ist noch verletzt. som