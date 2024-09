„Wir haben uns mehr als achtbar geschlagen.“ So der Kommentar von Trainer Ralf Schmitt nach der 1:2 (1:0)-Niederlage des Fußball-Oberliga-Neulings Viktoria Herxheim gegen Regionalliga-Absteiger TuS Koblenz.

Schon am Samstag steht den Pfälzern eine nächste schwere Aufgabe bevor.

In der als „Spiel mit erhöhtem Risiko“ eingestuften Partie, in der aufgrund der vermuteten Gefahrenlage der Einsatz von Sicherheits- und Polizeikräften erforderlich war, erlebte vor 750 Zuschauern die Viktoria keineswegs eine bittere Lehrstunde. Vor allem in den ersten 45 Minuten wusste sich eine hochmotivierte Herxheimer Mannschaft aufopferungsvoll zur Wehr zu setzen. Die Offensive der TuS war gegen die Herxheimer Defensive meist nur zweiter Sieger. Viktoria-Kapitän Raphael Gehrlein sprach von einer „guten ersten Halbzeit mit gefährlichen Torraumszenen sowie einer verdienten 1:0-Halbzeitführung“. Zu der kam es so: Marcel Meinzer, neben Raphael Gehrlein Kapitän der Viktoria, wurde im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Der saarländische Regionalliga-Schiedsrichter Luca Schiliro zögerte nicht mit dem Elfmeterpfiff. Der gefoulte Spieler selbst verwandelte den Strafstoß zum Führungstreffer der Gastgeber.

Schreck nach der Pause

Dann die kalte Dusche: In der 47. Minute war Dylan Akpess Esmel nach einer Flanke zur Stelle, das Leder zappelte im Netz. Dieser nach der Pause frühe Ausgleichstreffer nahm den Gastgebern etwas die Spielfreude. Den knappen Sieg verdankt die TuS dem in der 53. Minute für Leon Hysenaj eingewechselten André Mandt, der per Kopf das 1:2 besorgte (75.).

Die Viktoria suchte nun entschlossen die Räume. Viktoria-Coach Schmitt brachte Mihai-Lucian Petrescu für den jungen Nathan Ikubu (60.), Sascha Banspach (71.) für Daniel Kopf und Lennart Liebel (81.) für Luis Liebel. Die Gäste ließen jedoch einen Ausgleich nicht zu. Auch nicht in der Nachspielzeit, als Melchisedec die Ampelkarte sah. Koblenz-Coach Michael Stahl: „Entscheidend war die Steigerung in der zweiten Hälfte. Wir sind nach dem Rückstand im zweiten Durchgang so engagiert aufgetreten, wie wir es eigentlich von Beginn an wollten.“ Nach dem Ausgleichstreffer habe sein Team den Druck und die Intensität hoch gehalten.

„Perfekte erste Halbzeit“

„Wir haben eine für unsere Situation perfekte erste Halbzeit gespielt und uns kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:0 belohnt“, sagte Schmitt. Auch mit dem Rückschlag kurz nach Wiederanpfiff sei die Mannschaft gut umgegangen. Schmitt: „Man hat deutlich gesehen, dass die Mannschaft in der Liga angekommen ist.“ Kapitän Gehrlein gab zu bedenken, dass eine gute Hälfte nicht ausreiche, um Punkte zu sammeln.

Am Samstag, 14 Uhr, hat die Viktoria den schweren Gang zum TSV Schott Mainz vor sich, der als Regionalliga-Absteiger den direkten Wiederaufstieg anstrebt. Schmitt: „Wir treffen auf eine der spielstärksten Mannschaften der Liga.“ Da Mihai Petrescu nach Krankheit zurück sei, sei er eine Option für die Startelf.