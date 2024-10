Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg kehrte die Viktoria Herxheim vom Auswärtsspiel bei den Spfr Eisbachtal zurück und kletterte zwischenzeitlich auf Platz neun in der Fußball-Oberliga. Den Erfolg feierte die Elf auf dem heimischen Gallusmarkt.

Auf dem Kunstrasen in Nentershausen legte die Viktoria einen Blitzstart hin. Vor 250 Zuschauern zappelte nach 180 Sekunden zum ersten Mal das Leder im Gehäuse von Niklas Kremer. Mihai-Lucian Petrescu servierte vom linken Flügel, Christoph Wörzler vollendete per Kopfball zum 1:0. Das frühe Pressing, mit dem die Gäste die Eisbären unter Druck setzten, zeigte Wirkung. Erst nach und nach nahm die Intensität des Spiels zu und die Gastgeber zeigten ihre Stärken. Es kam zu vielen Zweikämpfen und Torchancen auf beiden Seiten. Eisbachtal tat sich schwer, Tiefe zu finden.

Traumpass von Burkert

So dauerte es bis zur 73. Minute, ehe das 0:2 eine Vorentscheidung brachte. Das schnelle Umschaltspiel war entscheidend. Diesmal war es Elias Burkert, der mit einem Traumpass Wörzler in Szene setzte. Zuvor war bei den Gästen in der 55. Minute Arianit Uka für Lennart Liebel aufs Feld gekommen. Sascha Banspach (80.) ersetzte den zweifachen Torschützen Wörzler.

In der Nachspielzeit stach Joker Tristan Trauth. In der 87. Minute wurde er für Petrescu eingewechselt und in der 90.+2 Minute machte er mit dem 0:3 den Deckel drauf. Viktoria-Coach Ralf Schmitt: „Gegen einen guten, spielstarken und immer gefährlichen Gegner mussten wir viel wegverteidigen, was wir sehr gut und mit viel Leidenschaft gemacht haben.“ Torhüter Kai Anschütz habe mit der einen oder anderen überragenden Tat die Null hinten gehalten. Christoph Wörzler habe sich für sein intensives Spiel mit seinen beiden Treffern belohnt.