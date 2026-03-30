Die Viktoria Herxheim hat kein großes Problem mit dem Tabellenletzten, Ein Bodenheimer Spieler fliegt vom Platz. Herxheims Torhüter steht noch zweimal im Mittelpunkt.

Fußball-Verbandsligist Viktoria Herxheim ist mit einem klaren Heimerfolg gegen Schlusslicht VfB Bodenheim seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Mit dem 4:1 (2:0) waren die Gäste bei ihrem Abstiegskampf vor 279 Zuschauern noch gut bedient. „Wir haben gegen ein Team gespielt, das sehr tief verteidigt und vor allem auf Konter gesetzt hat“, so Viktoria-Interimscoach Jens Bodemer.

Die Viktoria hatte klar mehr Spielanteile. Die Gäste agierten aus einer kompakten Defensivstruktur heraus und sorgten selbst kaum für Torgefahr, sodass sich Herxheims Keeper Emirhan Yilmaz den einen und anderen Ausflug vor die eigene Strafraumgrenze erlauben konnte. Sein Pendant Jonah Simon bekam viel zu tun.

Assistent erkennt Tätlichkeit

Die Gäste schwächten sich selbst. In der 22. Minute ließ sich Kenzo Kramer hinter dem Rücken von Schiedsrichter Florian Stahl ( Zweibrücken), der eine souveräne Leistung bot, zu einer Tätlichkeit an Omid Azizi hinreißen. Nach befragen seines Assistenten zückte der Unparteiische die Rote Karte. Zu allem Pech verletzte sich bei den Gästen Aziz Adams (60.) und musste durch Aliu Cande ersetzt werden.

In Überzahl agierte die Viktoria zu statisch und mit zu wenig Punch vor dem Bodenheimer Strafraum herum. Jens Bodemer sah es so: „Wir haben die nötige Geduld bewiesen und unsere Angriffe gegen Ende der ersten Halbzeit gut ausgespielt.“

Zwei Tore kurz vor der Halbzeit

In der 42. Minute gab es für den Viktoria-Anhang erstmals Grund zum Jubeln: Ein Kopfball von Ayman Kerboub landete unhaltbar für Gäste-Keeper Simon zum 1:0 im Netz. Für das 2:0 sorgte Mario Schädler in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem Distanzschuss. Bis dahin hatten Bastian Sommer (7.) und Tim Dahl (32.), der Aluminium traf, die größten Chancen. Eine tolle Reaktion zeigte Torhüter Simon bei einem Freistoß von Mathis Mankopf (36.).

Nach der Pause agierte die Viktoria mit mehr Zug zum Tor und ging zudem in den Duellen um den zweiten Ball resolut zu Werke. Die Folge war zunächst Einbahnstraßen-Fußball. Lennart Liebel glückte schnell das 3:0 (48.).

Yilmaz macht Fehler wieder gut

Im Gefühl des sicheren Sieges ließ die Herxheimer Elf etwas nach, was sich in einigen technischen Fehlern im Aufbauspiel zeigte. Torhüter Yilmaz leistete sich in der 81. Minute einen bösen Schnitzer, Nils Schäfer verkürzte. Drei Minuten später beging Yilmaz im Strafraum ein Foulspiel an Nico Manz. Es hätten spannende Minuten werden können. Er parierte den von Nils Schäfer ausgeführten Strafstoß. Für den Schlussstrich der Partie sorgte der in der 63. Minute für Tim Dahl eingewechselte Dani Thon, der sich beim 4:1 im Gästestrafraum durchsetzte und den Ball über die Torlinie bugsierte (90.).

Es war ein verdienter Sieg der Viktoria, die spielerisch klar besser war und bedeutend mehr Chancen hatte. Trainer Bodemer über die letzten 30 Minuten: „Wir konnten das hohe Tempo aus der ersten Stunde nicht mehr ganz aufrechterhalten. Insgesamt war es jedoch ein verdienter Sieg. Die Art und Weise, wie die Jungs das Spiel angegangen sind, war absolut top.“