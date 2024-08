Beim Ultra-Traillauf KAT 100 in den Kitzbüheler Alpen waren Regen und Windböen Begleiter der Aktiven. Wenig beeindruckt zeigte sich die Offenbacherin Janina Weber. Um Mitternacht fiel der Startschuss für die 81 Kilometer, garniert mit 4850 Höhenmetern. „Wir liefen von Beginn an in kleinen Rinnsalen, schnell war alles nass. Ich konnte mein Tempo gut durchlaufen, nur beim letzten Anstieg hatte ich leichte Knieschmerzen“, berichtete die 26-jährige Physiotherapeutin. Nach 13:41:13 Stunden erreichte sie in Fieberbrunn das Ziel, war Vierte im Klassement der Frauen und Zweite in der weiblichen Hauptklasse. Für Weber war es der bisher längste Traillauf ihrer noch jungen Karriere. 209 Teilnehmer wurden im Ziel gelistet, darunter 28 Frauen.