Stefan Ronecker hört nach dem letzten Verbandsliga-Spieltag Ende Mai als Trainer in Zeiskam auf. Er will damit eine „moderne Entscheidung“ treffen. Wie der Verein darauf reagiert hat, was Roneckers Nachfolger mitbringen sollte und wie es für den 55-Jährigen selbst weitergeht.

Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Auch im Amateurbereich kommt es immer seltener vor, dass ein Trainer über viele Jahre eine Mannschaft führt. Für Stefan