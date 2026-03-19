Einen gut gefüllten Rennkalender präsentiert die Motorsportvereinigung Herxheim (MSVH). Ende März geht’s mit den besten deutschen Speedwayfahrern los, und im Oktober steht das Saisonfinale auf der Speedwaybahn an. Die größte Änderung gibt es an Christi Himmelfahrt, weil gleich zwei Rennen gefahren werden.

Seit vergangenem Jahr wird die deutsche Speedwaymeisterschaft nicht mehr in einem einzigen Rennen entschieden, sondern in einer Rennserie. Nach insgesamt vier Finalrennen wächst die Serie sogar auf fünf Rennen an. Die MSVH darf am 29. März auf der Speedwaybahn im Innenfeld der großen Sandbahn den Meisterschaftsauftakt ausrichten. 16 der besten deutschen Speedwayfahrer werden versuchen, sich einen bestmöglichen Grundstein für die Meisterschaft zu legen.

Bundesliga statt Training

Die größte Veränderung im Rennkalender erwartet die Fans des Sandbahnsports am 13./14. Mai. Anstelle eines Trainingstags am Mittwoch vor Himmelfahrt wird ein Rennen zur 2. Speedway-Bundesliga ausgetragen, und auf der Sandbahn wird es dann mit dem gewohnten Volksfestcharakter am Himmelfahrtstag rundgehen.

„An unserem Traditionstermin versuchen wir, in diesem Jahr neue Wege zu gehen“, erklärt die MSVH. Da immer mehr Fahrer erst am Donnerstagmorgen zum Hauptrennen angereist seien, seien für den Mittwochnachmittag nur eine Handvoll B-Lizenzfahrer übrig geblieben. Was 2025 schon eine etwas trostlose Veranstaltung gewesen sei. In diesem Jahr nehme die MSVH mit den Herxheim Drifters an zwei Ligen teil. Und da für das Frühjahr mit dem Rennen zur deutschen Meisterschaft und im Spätjahr schon der Bundesendlauf des ADAC festgestanden habe, wage die Motorsportvereinigung mit der Ausrichtung eines Speedwayrennens etwas Neues.

Der Höhepunkt

Die MSVH hofft, dass ein kurzweiliges Speedwayrennen die Besucher mehr anspricht als Trainingsfahrten auf der Langbahn, ehe dann der Abend vor dem großen Himmelfahrtsrennen mit dem beliebten Sommernachtsfest ausklingen soll: „Am späten Nachmittag haben wir unser Heimrennen für die 2. Speedway-Bundesliga terminiert. Die Zuschauer erhalten dann ab 17 Uhr zwei Stunden Speedwayaction anstelle langweiliger Trainingsfahrten auf der Sandbahn geboten und am Himmelfahrtstag werden wie gewohnt die besten internationalen Solisten und Seitenwagenfahrer sowie die B-Lizenz-Solo starten.“

Zum Abschluss des Bahnsportjahres mit mehreren Rennen in der Fremde steht dann der 3. und 4. Oktober in Herxheim im Zeichen des Bahnsportnachwuchses. Zuerst wird der ADAC-Bundesendlauf mit allen Jugendklassen ausgetragen, dann das Heimrennen im ADAC-Bayerncup.

Renntermine in Herxheim

21. März: Trainingsauftakt Zweitliga- und Bayerncupteam

29. März: deutsche Speedwaymeisterschaft, Finale 1

18. April: Eröffnungstraining auf der Langbahn

13. Mai: Speedwayrennen 2. Bundesliga

14. Mai: Internationales Sandbahnrennen

3. Oktober: Speedway-Bundesendlauf

4. Oktober: Speedway-Bayerncup