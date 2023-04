Tagelang hat es in der Pfalz geregnet, was Folgen für den Speedway-Saisonauftakt im Herxheimer Waldstadion hatte. Die MSV Herxheim musste das Rennen um den Paar-Cup absagen.

Für Max Dilger, der als Clubfahrer in Herxheim ein zweitägiges Programm gehabt hätte, ist es inzwischen der neunte geplante Einsatz auf dem Bike in diesem Jahr, der witterungsbedingt ausfiel.

„Gemeinsam mit vielen freiwilligen Helfern haben wir versucht, unsere Bahn startbereit zu bekommen. Leider mussten wir akzeptieren, dass all die Mühe erfolglos ist und das Wetter in Herxheim weiterhin schlecht bleibt“, begründete der Club die Absage. Bereits am Freitag hatte die MSV Herxheim den geplanten SBM-Trainingslehrgang abgesagt, sich da aber noch die Option offengehalten, das Rennen am 2. April zu fahren. Da es auch am 1. April weiter ergiebige Regenfälle gegeben hat, blieb der MSVH nichts anderes übrig: Das Rennen wurde abgesetzt.

Dilger 2022 schwer gestürzt

An Pfingsten 2022 war Dilger in Polen schwer gestürzt und hatte sich dabei den Oberschenkel ausgekugelt und die Hüfte gebrochen. Die Saison 2022 war somit schon beendet. Dilger hat sich für 2023 einiges vorgenommen. In den vergangenen Wochen war er in Frankreich und Kroatien und konnte dort witterungsbedingt nicht wie geplant trainieren. Eine Trainingssession in Hofheim-Diedenbergen fiel für den 33-Jährigen ebenfalls kurzfristig aus. „Die Absage in Herxheim ist für mich bei einer relativ kurzen Anreise natürlich nicht ganz so schlimm wie vor Wochen, als ich eineinhalb Tage in Kroatien herumsaß und nicht trainieren konnte, oder als in Frankreich ein Trainingstag der Witterung zum Opfer fiel“, so Dilger, der in Lahr bei Offenburg lebt.

Auf dem SBM-Lehrgang hätte Max Dilger trainiert und hätte zudem als Instruktor für die Nachwuchsfahrer parat gestanden. „Ich hatte ein Programm zurechtgelegt, dass sich vor allem auf die Starts und verschiedene Linien in den Kurven konzentriert hätte“, erzählt Dilger. „Mir hat das in jungen Jahren auch am meisten gebracht, wenn ich bei den Starts eine gute Routine in den Abläufen trainieren konnte und verschiedene Linien fahren musste, bei denen ich weg von meiner persönlichen Ideallinie musste.“ Dilger selbst hatte in jungen Jahren alle Nachwuchsklassen durchlaufen und selbst stets an den Trainingslehrgängen teilgenommen, die um die Jahrtausendwende herum angeboten worden sind.

Nachholtermin steht noch nicht

Einen Nachholtermin für den Paar-Cup gibt es bisher nicht, teilt die Motorsportvereinigung mit. Er soll aber bald gefunden werden: „Wir arbeiten an einem Ersatztermin.“ Der nächste Termin im Herxheimer Waldstadion ist das Eröffnungstraining auf der Langbahn am 22. April. Am Himmelfahrtstag ist das erste Finalrennen zur Langbahnweltmeisterschaft.