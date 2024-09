Nur positive Reaktionen gab es beim 33. Handball-Jugendturnier des TV Wörth, dem Sparkassen-Cup. Über drei Tage standen sich 1000 Jugendliche in 90 Teams in drei Hallen in 200 Spielen gegenüber.

Nicht nur aus der Pfalz, sondern aus ganz Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Elsass waren die Mannschaften angereist und kämpften um Geschenke, T-Shirts und Geldpreise. Viele waren zum ersten Mal dabei und wollen nächstes Jahr wieder kommen, erzählten sie.

Zum zweiten Mal nahm HBC Wissembourg teil. War die letztjährige C-Jugend-Mädchen-Mannschaft noch chancenlos und verlor alle Spiele, so trat dieses Jahr eine starke weibliche D-Jugend an, die in der Hauptrunde alle vier Spiele gewann und erst im Endspiel dem Sieger der zweiten Gruppe, TV Kirrweiler, nach Verlängerung und Siebenmeterwerfen unterlegen war.

„Super Organisation“

„Wir haben viel gelernt durch den Kontakt mit ausländischen Mannschaften, die wie der TV Wörth bei uns an Turnieren teilnehmen“, sagt John Nana, Vater der Spielerin Sena, die viele Tore zum Erfolg beitrug. Trainer Dorian Chapot war mit seiner Mannschaft sehr zufrieden, aber auch „begeistert von der super Organisation des Turniers“.

Kannte man bisher den SV Waldhof Mannheim nur vom Fußball, so lernte man ihn nun auch im Handball kennen, wo er mit einer männlichen B-Jugend erstmals Teilnehmer war. Waldhof belegte Platz drei hinter der HSG Dudenhofen/ Schifferstadt, die mit sieben Teams dabei war, und der SG Wörth/Kandel. „Ich habe diese Jugend neu übernommen, der Ex-Trainer hatte sie angemeldet. Es gibt nur Lob zu verteilen - Organisation top, Schiris gut, Halle und Verpflegung bestens“, sagte Trainer Ivis Avila.

Gut geeignet für Vorbereitung

Zum ersten Mal kamen die Wölfe Plankstadt mit einer gemischten C-Jugend nach Wörth, mussten mit der B-Jugend aus Spielermangel aber absagen. In ihrer Gruppe belegten sie Platz zwei und verloren das Spiel um Platz drei gegen HSG Hardt.

„Wir haben die Ausschreibung für das Turnier im Internet gefunden und sahen es als gut geeignet für die letzte Vorbereitung auf die Saison“, erzählen die Trainer Daniel Huber, Tadeo Eichhorn, Leo Verelas und Tom Weller. Sie loben die gute Organisation.

Andre Sent, Trainer der HSG Hardt (Spielgemeinschaft Durmersheim/Bietigheim), ist zum ersten Mal in Wörth. „Unser Jugend-Abteilungsleiter hat den Kontakt hergestellt. Wir sind begeistert. Mit meiner Mannschaft bin ich aber nicht zufrieden.“

Verlängerung im Endspiel

Das Endspiel gewann nach Verlängerung (11:10) Dudenhofen/Schifferstadt gegen das HLZ Friesenheim-Hochdorf, das mit einer C2 mit drei D-Jugendlichen angetreten war, wie Trainer Nikolai Dreyer sagte.

Für eine Überraschung sorgte die weibliche B-Jugend des Gastgebers, als sie den Favoriten, Regionalligisten SG Kappelwindeck-Steinbach, mit 11:8 besiegte und den ersten Platz holte. „Nachdem wir durch die anderen Spiele leicht durchmarschiert sind, waren unsere Mädels wohl von der Gegenwehr überrascht. In der Regionalliga werden sie auf noch viel mehr Härte treffen“, so die Trainerin.

Zuvor hatten sich die männliche und weibliche A-Jugend des TV Wörth den Sieg gesichert. Dabei war vor allem das Spiel der männlichen Jugend gegen den TV Forst ein spielerischer Höhepunkt. „Das war eine gute Saisonvorbereitung – trotz der Niederlage“, sagte der Forster Trainer Jürgen Megerle. In der A-Jugend war Torwart Fabio Köhler dabei – ein Enkel von Günter Zapf, der jedes Jahr die Spielpläne für das Turnier erstellt, selbst lange Zeit Spieler und Trainer im TV Wörth war.