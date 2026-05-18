Viktoria-Coach Jens Bodemer hat die Herxheimer ins sichere Mittelfeld geführt. Nun trennen sich die Wege.

Abschied für Jens Bodemer: Ehe die Fußball-Verbandsliga-Partie zwischen Viktoria Herxheim und TuS Hohenecken angepfiffen wurde, die die Viktoria mit 5:0 (2:0) vor 178 Zuschauern am Herxheimer Krönungsbusch gewann, wurde das Trainer-Team um Bodemer verabschiedet. Der Übungsleiter kam erst im Laufe der Saison, stabilisierte die Viktoria aber und verlor seit März nur zwei Partien.

Was der 37-Jährige als Interimstrainer, der nach dem Ausscheiden von Ralf Schmitt in die Bresche gesprungen war, seit der Winterpause in Herxheim erreicht hat, hat ihm in im Ort und im Vereinsumfeld ein hohes Ansehen eingebracht. Bodemer selbst blieb bei dem 5:0-Sieg wie immer bescheiden. „Was die Mannschaft und das Trainerteam um Marco und Christoph Bauer sowie Torwarttrainer Nedi Bosic in den vergangenen sechs Monaten geleistet haben, ist kaum in Worte zu fassen“, so Bodemer gegenüber der Rheinpfalz.

Der Spaß ist zurück

Stefan Schultz, Vorsitzender des vor wenigen Monaten ins Leben gerufenen Spielausschuss, sagte: „Der sportliche Trend in Herxheim ist wieder positiv. Dabei hat Jens Bodemer, der die Mannschaft in einer sportlich prekären Situation übernommen hat, großen Anteil. Im Winter war der Klassenerhalt mehr als fraglich. Er hat die Spieler wieder zu einer topfitten Mannschaft geformt, die Spaß am Fußball hat.“ Schultz lobt die Winterneuzugänge und vor allem das Comeback des 36-jährigen Kevin Baltrusch. All das habe sehr geholfen, die Viktoria in der Verbandsliga zu halten. Darauf lasse sich aufbauen.

Kevin Baltrusch selbst hatte Riesenkomplimente für Trainer und Mannschaft. Er werde auch in der nächsten Saison die Nähe zur Mannschaft und dem Verein halten, öfter auch am Training teilnehmen. Jetzt könne die Viktoria befreit und beflügelt im letzten Spiel in Hüffelsheim auftreten.

Freude über Sommer-Doppelpack

Die Partie gegen Hohenecken war ziemlich unterhaltsam: Dem 1:0 durch Christoph Wörzler (21.) ließ Dani Thon (42.) noch vor der Pause das 2:0 folgen. Dann der Auftritt des in der 61. Minute eingewechselten Bastian Sommer: In der 68. und 70. Minute stellte er mit einem Doppelschlag seine Stürmerqualitäten unter Beweis und sorgte für die 4:0 Führung. Das 5:0 durch Luis Liebel (88.) gelang ebenfalls einem Jocker.

Bastian Sommer war auch für Viktoria-Kapitän Raphael Gehrlein ein Thema: „Besonders gefreut hat es mich für Bastian, der seit Februar endlich wieder treffen konnte“. Auch Gehrlein sprach von einem verdienten Sieg im letzten Heimspiel der Saison.

Henri Weisenborn, Trainer des TuS Hohenecken, hatte sich nach eigenen Angaben auf das Spiel Herxheim sehr gefreut. „Für mich ist dies das schönste Auswärtsspiel.“ Den Sieg der Viktoria bezeichnet er als verdient, aber zu hoch, denn sein Team hätte auch Chancen gehabt.