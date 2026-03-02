Wer trainiert, kämpft und Erfolge feiert, soll auch gesehen werden, teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde Edenkoben mit. Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie Vereinsverantwortliche seien eingeladen, Erfolge aus dem vergangenen Jahr für die Sportlerehrung der Verbandsgemeinde anzumelden.

Geehrt werden Platzierungen von Rang eins bis drei bei rheinland-pfälzischen, süddeutschen, deutschen und internationalen Meisterschaften im Sportjahr 2025 im Einzel- und Mannschaftssport unter der Voraussetzung, dass die Sportler in der Verbandsgemeinde wohnen oder für einen Sportverein aus der Verbandsgemeinde starten.

Die Sportlerehrung ist am Mittwoch, 22. April, um 18 Uhr im Kurpfalzsaal Edenkoben. Die Anmeldung erfolgt über ein Anmeldeformular, das auf der Internetseite vg-edenkoben.de zum Download bereit steht. Meldungen möglich bis 20. März an Carmen Ziegler per E-Mail carmen.ziegler@vg-edenkoben.de.