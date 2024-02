Drei Tore in drei Minuten. Fußball-Verbandsligist Viktoria Herxheim hat knapp zwei Wochen vor Fortsetzung der Meisterschaft sein Testspiel gegen Oberligist TuS Mechtersheim mit 2:4 verloren. Viktoria-Coach Jens Bodemer richtete den Fokus auf einige Nachwuchstalente, die aus dem Regionalliga-A-Junioren-Team aufrücken könnten. Er setzte 19 Spieler ein. Vieles habe geklappt. Die Viktoria gefiel mit einem guten Umschaltspiel. Drei Tore fielen innerhalb von drei Minuten: Maximilian Krämer erzielte das 0:1(24.), Marcel Meinzer glich aus (25.), Neuzugang Isa Dayalki (26.) brachte die Gäste erneut in Führung (26.). Yasin Özcelik besorgte das 2:2 (34.). Nicolas Kortus (75.) und Everest Sulejmani (80.) stellten den Sieg des Oberligisten sicher. Bodemer bewertet die Vorbereitung bisher als gut. Yasin Özcelik und Cotrainer Mert Türküstün werden auch in der kommenden Saison die U19 coachen. Özcelik will die B+-Lizenz in einem mehrwöchigen Lehrgang in Malente erlangen. Zeiskam schlug den SV Geinsheim mit 10:1, der FSV Offenbach verlor 2:3 gegen den SV Büchelberg, Kandel trennte sich 1:1 vom TSV Reichenbach .