Für Stefan Ronecker, den Trainer des Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam, geht es in den letzten Spielen darum, die Motivation hochzuhalten. Am Sonntag, 14 Uhr, will seine Elf beim SV Steinwenden die Schlappe aus der Vorwoche vergessen machen.

13 Punkte Abstand zum Aufstiegsplatz. 13 Punkte zum Abstiegsplatz. Der TB Jahn Zeiskam steht auf Rang fünf zwar im oberen Tabellendrittel der Verbandsliga, befindet sich punktetechnisch aber im Niemandsland der Tabelle, was den Trainer Stefan Ronecker vor eine Herausforderung stellt. „Nach oben geht gefühlt nichts mehr, nach unten sind wir relativ abgesichert. Da wird es wichtig sein, dass ich die Jungs ordentlich für die letzten neun Spiele motiviere, sonst holst du keinen Punkt in der Verbandsliga“, betont er.

Die 0:3-Schlappe vom vergangenen Wochenende gegen Pirmasens sei abgehakt und verkraftet. Der Blick gehe nach vorne zum Auswärtsspiel beim SV Steinwenden, der offensiv stark, aber defensiv knackbar sei. Gegen den Gegner, der Zeiskam mit drei Punkten weniger im Nacken sitze, müsse seine Mannschaft an ihre Leistungsgrenze gehen, so Ronecker. Dabei kann der Trainer voraussichtlich bis auf Marko Andrijanic, der mit muskulären Problemen ausfällt, aus dem Vollen schöpfen. Der vergangene Woche früh ausgewechselte Philipp Mees soll wieder fit sein. fesc