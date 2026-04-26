Riesige Enttäuschung bei Spielern, Trainern, Betreuern und Fans im voll besetzten Bus nach dem 0:4 (0:0) des TB Jahn Zeiskam in der Verbandsliga bei Basara Mainz.

Damit ist jetzt auch der zweite Platz an den Sieger gegangen. Zeiskams Hoffnungen auf den Relegationsplatz sind zunächst geplatzt. Ob der TB noch einmal zurück kommt, werden die letzten vier Spiele zeigen.

„Das fing schon vor Beginn des Spiels an. Ich musste neben den Langzeitverletzten auf die angeschlagenen Stammspieler Martin Musulin und Nico Kruppenbacher verzichten. Dazu kam mein Spielführer Florian Simon, der sich im letzten Training verletzte und auch nicht eingesetzt werden konnte. Marcel Meinzer ging mit einem Muskelfaserriss ins Spiel und hielt bis auf die letzten zehn Minuten durch“, klagt Trainer Jannick Immel. Er selbst musste sich im Kader aufstellen und in der Abwehr total umstellen. „In der ersten Halbzeit haben wir leidenschaftlich gekämpft, gut verteidigt gegen die gefährlichen Angriffe der Hausherren und konnten mit einem 0:0 in die Pause gehen“, war Immel noch zufrieden.

Trainer Immel ärgert sich

Dann ärgerte er sich über die 1:0-Führung von Basara durch Manato Wakeshima, der nach einem Freistoß langen Pfosten einschob. Danach hatte Zeiskam mehr Ballbesitz, aber die große Chance zum Ausgleich fehlte, was auch nicht die Einwechslung von Jonas Dörrzapf und Oguzhan Demirci veränderte. In der 72. Minute fiel dann das vorentscheidende 2:0 für die Gastgeber durch einen von Gianni Auletta verwandelten Foulelfmeter. Immel wechselte noch dreimal aus, weil mit Ünal Altintas in der 76. Minute ein weiterer Spieler mit einem Muskelfaserriss raus musste. Als Marcel Meinzer auch nicht mehr weiterspielen konnte, musste Immel mit einer Rumpftruppe von zehn Mann das Spiel weiterführen und Basara kam durch Auletta in der 83. Minute und in der Nachspielzeit durch Makoto Saeki noch zu zwei weiteren Treffern. Damit hat Basara auch nach acht Spielen ohne Niederlage jetzt die beste Defensive mit nur 24 Gegentreffern gegenüber Zeiskam mit 27 sowie das bessere Torverhältnis.

„Meine Enttäuschung ist groß. Ich habe mir nach fünf Jahren Tätigkeit in Zeiskam den Aufstieg gewünscht. Wir waren bisher gut dran gewesen. Wir haben heute auch zunächst gut verteidigt, aber zu wenig Ballbesitz gehabt – vor allem in der zweiten Halbzeit“, kommentierte Immel. Jetzt müsste nach den beiden Niederlagen in Folge gegen Mechtersheim und Basara alles für uns laufen bei noch vier ausstehenden Spielen“, beschreibt der Trainer die Ausgangslage.

Während Zeiskam noch Bretzenheim und Hüffelsheim erwartet und zu Hohenecken und Waldalgesheim fahren muss, spielt Basara zunächst in Herxheim, erwartet Marienborn, tritt in Steinwenden an und empfängt zum Schluss Bad Kreuznach.