Dem TuS Mechtersheim gelingt beim Verfolger TB Jahn Zeiskam ein großer Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg. Die Gastgeber hadern dagegen mit ihrer Chancenverwertung.

„Wenn man beim Tabellenzweiten gewinnt, ist man natürlich zufrieden. Wenn man aber ganz oben steht, hat man auch das Spielglück, wofür wir lange gearbeitet haben. Wenn Zeiskam die mögliche Führung zu Beginn der Begegnung erzielt, erleben wir wahrscheinlich ein anderes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Stärken dann gezeigt“, sagte Heiko Magin, Sportdirektor des Verbandsliga-Tabellenführers TuS Mechtersheim, nach dem 2:1 (1:0)-Sieg beim TB Jahn Zeiskam vor über 1000 Zuschauern. Die Meisterschaft dürfte dem Tabellenführer nicht mehr zu nehmen sein.

Die Partie hatte kaum begonnen, als die Gastgeber bereits in der zweiten Minute eine große Chance zur Führung hatten. Josip Saravanja bediente Jannis Fetzner, dessen Schuss knapp am Pfosten vorbeiging. Der Tabellenführer näherte sich nur selten dem Zeiskamer Tor, ein Freistoß von Nico Pantano war kein Problem für Torwart Milan Gebhardt. Die nächste große Chance bot sich in der 17. Minute, als Fetzner eine Flanke von Marvin Benefo nach dessen starkem Lauf knapp verpasste. Einen Distanzschuss von Leon Ohlinger (21.) hielt Torwart Sören Pätzold. Dann kam Mechtersheim nach drei Eckbällen in Folge besser ins Spiel und erzielte nach einem Gewühl im Zeiskamer Strafraum überraschend in der 25. Minute durch einen Nachschuss von Andrew Wooten das 0:1.

Verletzungspech bei Zeiskam

Es folgten gute Kombinationen des Tabellenzweiten, aber der entscheidende Abschluss fehlte – kein „echter“ Mittelstürmer war zur Stelle. Dagegen blieb Mechtersheim mit schnellen Kontern gefährlich. Zu allem Übel verletzte sich Marcel Meinzer und musste zur Halbzeit durch Muhammed Demirci ersetzt werden. Das Verletzungspech der ohnehin ersatzgeschwächten Heimmannschaft setzte sich nach der Pause fort, als Nico Kruppenbacher ausfiel und Janik Subas kam. Trotzdem hatte Zeiskam noch eine große Gelegenheit, als Saravanja eine gute Flanke von Ohlinger nicht kontrollieren konnte. Die Partie schien entschieden, als in der 71. Minute Pantano auf 0:2 stellte.

Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Ex-Mechtersheimer Florian Simon den Strafstoß im Nachschuss zum 1:2, und Zeiskam warf alles nach vorn. Wieder fehlte jedoch der letzte Punch, Schüsse und Kopfbälle gingen über oder neben das Tor, und das berühmte Quäntchen Glück fehlte – ehe die Gäste „Spitzenreiter, Spitzenreiter“ rufen und die Fans ihr Feuerwerk zünden konnten.

„Absolutes Spitzenspiel“

Der zum vorentscheidenden 0:2 erfolgreiche Nico Pantano sprach von einem „sehr umkämpften Spiel. Zeiskam war am Anfang die bestimmende Mannschaft, bevor uns das glückliche 0:1 gelang. In der zweiten Hälfte haben wir reifer gespielt. Wir wollten einfach den Sieg einen Tick mehr als Zeiskam.“ Der in der vergangenen Saison noch in Zeiskam spielende Edonart Leposhtaku meinte, über die komplette Spielzeit gesehen sei es ein verdienter Sieg gewesen. „Die ersten 15 Minuten sind wir nicht ins Spiel gekommen. Dann ging es hin und her, und wir haben gut verteidigt. Der Elfmeter hat Zeiskam dann wieder ins Spiel gebracht, aber wir haben es geschafft, den Sieg über die Runden zu bringen.“

Mechtersheims Trainer Nauwid Amiri: „Das war heute ein absolutes Spitzenspiel. Wir kannten die Ergebnisse von Zeiskam genau, wie lange die Mannschaft zu Hause ungeschlagen war, wie viele Spiele sie zu null gespielt hat. Am Anfang haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht, aber in der zweiten Halbzeit waren wir die reifere Mannschaft und haben nach 90 Minuten verdient gewonnen.“

Enttäuschter TB-Trainer

Zeiskams Trainer Jannick Immel war nach dem Spiel sichtbar enttäuscht. „In den ersten 15 Minuten hatten wir drei geile Ballgewinne und müssen mindestens das 1:0, wenn nicht sogar noch das 2:0 machen und bekommen dann das Glückstor des Gegners. In der zweiten Halbzeit hat der richtige Druck gefehlt, aber nach dem 1:2 müsste das 2:2 fallen.“

Zeiskams Sportliche Leiter Manfred Weck: „Wir haben unglücklich verloren. Wir haben gleich zwei dicke Chancen, und die machen aus dem Nichts das 0:1. Beim 0:2 haben wir nicht konsequent angegriffen. Uns fehlt einfach der Knipser.“ Auch Teammanager Patrick Pfaff sprach von den zwei Chancen in der ersten Viertelstunde und vor allem „unserem Pech mit den vielen Ausfällen und Verletzten. Wir brauchen unbedingt einen Mittelstürmer.“

Jannis Fetzner, der Unglücksrabe bei den ersten Chancen, sah das ebenso: „Wenn ich die erste oder die zweite Chance verwerten kann, sieht es alles ganz anders aus. Heute war mehr drin. Nächste Woche haben wir in Mainz ein weiteres Endspiel, das wir nicht verlieren wollen.“