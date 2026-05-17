Was kaum jemand noch erwarten konnte, ist bereits einen Spieltag vor Ende der Runde eingetroffen.

Nach einem 4:1 (1:1)- Sieg gegen die SG Hüffelsheim und der Niederlage von Basara Mainz in Steinwenden ist dem TB Jahn der zweite Platz in der Verbandsliga nicht mehr zu nehmen. „Wir haben immer daran geglaubt, dass die Chance, unser Saisonziel, den zweiten Platz zu erreichen, noch besteht“, sagte Trainer Jannik Immel. „Wir sind gut reingekommen, hatten aber mit dem Ball zu wenig Tempo. In der Box hat das Personal gefehlt. Das wurde in der zweiten Halbzeit besser mit unserer Stärke der Einwechslungen, die für Ruhe und Tore sorgten.“

Gleich in der ersten Minute hatte Zeiskam eine gute Chance zum 1:0, als Jannis Fetzner frei auf den Torwart lief, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte. In der fünften Minute verfehlte Spielführer Florian Simon mit einem Schuss aus dem Lauf das Tor. 20 Minuten lang wurde praktisch nur auf das Tor der Gäste gespielt, die sehr defensiv standen. In der 22. Minute gab es für sie einen Freistoß, der gefährlich war mit einem anschließenden Eckball und in der 25. Minute erzielte ihr Torjäger Simon Scherer das 0:1 mit einem Kopfballtor nach der ersten größeren Chance.

Zeiskam blieb am Drücker und hatte bereits in der 27. Minute die Ausgleichschance, als nach einer weiten Flanke von Leon Ohlinger Josip Saravanja den Ball verfehlte. In der 30. Minute schloss Marvin Benefo sein Solo durch die Abwehr mit einem Schuss über das Tor ab und in der 37. Minute hatte Simon mit einem Schuss nach einer guten Kombination Pech, der am Tor vorbei flog. Die Gäste warteten nur auf ihre Konterchancen und Zeiskams Torwart Milan Gebhardt musste sich nach einem Schuss aus etwa 30 Metern gewaltig strecken. In der 42. Minute fiel dann auf Vorlage von Jannis Fetzner das längst verdiente 1:1 durch Benefo.

Comeback Meinzer

In der 67. Minute wechselte Immel für Jean-Rene Aghajanyan den länger verletzten Marcel Meinzer ein. Zwei Minuten später holte dieser einen Freistoß raus, den Fetzner ausführte und Aaron Gracia Denk mit einem Kopfball zur 2:1-Führung verwandelte. Wieder zwei Minuten später traf Meinzer selbst zum 3:1. Schließlich war es Fetzner gegönnt, nach toller Kombination über mehrere Stationen das 4:1 zu erzielen.

Als das Ergebnis aus Steinweiler feststand, war der Jubel im Stadion mit fast 300 Zuschauern riesengroß. Hüffelsheims Trainer Holste sprach dann auch von einem verdienten Sieg der Hausherren und sagte: „Wir wünschen Zeiskam alles Gute in der Relegationsrunde.“ In dieser hält Immel alles für offen. „Alle drei beteiligten Mannschaften aus dem Saarland und dem Rheinland sowie wir zeigen ein gewisses Niveau mit Oberligaqualitäten. Die Chance in beiden Spielen sehe ich 50:50, wobei uns eventuell der Heimvorteil im ersten Spiel zugutekommen könnte.“ Vorstandsvorsitzender Frank Herzog ist „wahnsinnig stolz auf die Mannschaft und das Trainerteam, dass wir schon einen Spieltag vor Ende der Runde Vizemeister wurden und damit unser Ziel erreicht haben.“ Teammanager Patrick Pfaff sagte: „Ich war sicher, dass wir gewinnen und das war dann auch hochverdient.“ Der eingewechselte Meinzer meinte, dass er generell ein gutes Gefühl hatte und seiner Mannschaft vertraute, „Als ich reinkam, war der Gegner schon müde. Wir hatten mehr Räume, in denen ich auch reagieren konnte.“