Katerstimmung an der Sauheide: Nach der Derbyniederlage in Herxheim, die Jahn Zeiskam auf Rang fünf abrutschen ließ, hat vor allem der Auftritt des Verbandsligisten für Unmut gesorgt. Jetzt steht am Sonntag ein Heimspiel an.

„Bei den Basics wie Zweikampfstärke und Laufbereitschaft war uns Herxheim klar überlegen. So darf man sich in so einem Spiel nicht präsentieren. Da kann ich es verstehen, wenn die Fans sauer sind“, bedauert Trainer Jannick Immel. Dies wurde am Montag in einer längeren Sitzung thematisiert: „Da wurde es auch direkter, weil ich meine Gedanken und mein Seelenleben offenlegen wollte. Mir war wichtig, der Mannschaft die Dinge klarzumachen, die einfach nicht gehen. Aber ohne zu emotional zu werden, da das Spiel an sich ja trotzdem knallhart analysiert werden muss. Das ist meine Aufgabe.“

Trotzdem sei nicht alles schlecht, man werde sich nicht um 180 Grad wenden. „In der Vorbereitung gab es ja vielversprechende Spiele. Aber klar, nach der Niederlage wird es den ein oder anderen Wechsel in der Startaufstellung geben, da sich im Training auch andere Spieler aufdrängen“, sagt Immel, der neben dem Langzeitverletzten Sanel Catovic womöglich auf Simon Stubenrauch und Domenico Bottaccio verzichten muss. Stürmer Nico Nagel, Doppeltorschütze beim 4:1-Erfolg in der Vorrunde, ist weiter gesperrt. Mit dem Sieg in Rüssingen startete der Jahn nach mäßigem Saisonstart eine Serie mit 19 Punkten aus sieben Spielen. Für das Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den Tabellenachten könnte das ein gutes Omen sein.

Weltreisender in Sachen Fußball

In Herxheim standen drei der vier Winterneuzugänge in der Startelf, darunter Florian Simon. Er war zwischen 2012 und 2015 beim Jahn. Nach zwei Jahren beim TuS Mechtersheim, dort spielte er mit Jannick Immel zusammen, ging der 30-Jährige für ein Masterstudium in die USA und spielte an der Lenoir-Rhyne University in North Carolina. Bei der Agentur, die ihm sein Stipendium vermittelte, arbeitete er dann als Athletenmanager. Er spielte beim schwedischen Viertligisten IFK Lidingö. „Mir war das aber zu unpersönlich, weshalb ich es anders machen wollte. Ich habe später meine eigene Agentur gegründet“, sagt Simon, der seit zweieinhalb Jahren selbst Fußballstipendien in die USA vermittelt. Nach der Rückkehr aus Schweden spielte er ein Jahr in Mechtersheim, bevor er vor zwei Jahren zum saarländischen Oberligisten SV Auersmacher wechselte. Beim Heimatverein von Ex-Nationalspieler Jonas Hector war er Kapitän. Vor wenigen Wochen kehrte Simon aus beruflichen Gründen in die Südpfalz zurück. Im April wird er in Landau eine Fußballschule für zehn- bis 20-jährige gründen und zusätzliches Training zum Vereinstraining anbieten.