Zu früh in „den Verwaltungsmodus“ geschaltet: Der TB Zeiskam verliert gegen Marienborn wichtige Punkte im Kampf um Tabellenplatz zwei in der Verbandsliga.

„Die ersten 20 Minuten waren in Ordnung. Nach dem 2:0 dachte man wohl, es sei alles gelaufen. Dann musste Ünal Altintas verletzungsbedingt aufhören, und es gab einen Bruch in unserem Spiel. Das war dann nicht mehr unser Fußball, den wir gewohnt sind – mit brutalen individuellen Fehlern zum 2:1 und 2:2. Das war nicht die Mannschaft, die ich in den bisherigen Spielen dieses Jahr gesehen habe“, zeigte sich Trainer Jannick Immel vom TB Jahn Zeiskam nach dem 2:2 gegen den TuS Marienborn enttäuscht.

Dabei begann die Partie für die Gastgeber optimal. Bereits in der siebten Minute erzielte Robert Cenusa das 1:0 per Nachschuss nach einem Freistoß von Kapitän Florian Simon. Nur drei Minuten später legte Cenusa nach: Nach passgenauer Vorlage von Joe-Luca Fuhr erhöhte er auf 2:0. Marienborn kam in dieser Phase kaum aus der eigenen Hälfte, erst in der 20. Minute tauchten die Gäste erstmals in der Nähe des Zeiskamer Strafraums auf. In der 22. Minute dann der Bruch: Ünal Altintas verdrehte sich in einem Zweikampf das Bein und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Für ihn kam der lange verletzte Bill Balley. Von da an änderte sich das Spiel. In der 35. Minute gab Meikel Melament den ersten Torschuss auf das Zeiskamer Gehäuse ab. Beim TB Jahn lief nun nicht mehr viel zusammen, die Fehlpässe häuften sich. In der 42. Minute verkürzte Armin Paulus auf 1:2 – dem Treffer ging ein Ballverlust von Marvin Benefo voraus.

Zweimal rettet der Pfosten

Nach der Pause änderte sich das Bild nicht. Das 2:2 in der 54. Minute resultierte aus einem missglückten Abwurf von Zeiskams Torhüter Mario Prskalo, der bei einem Gegenspieler landete. Drei Minuten später musste Doppeltorschütze Cenusa verletzt vom Platz. Pech kam hinzu, als sich Marcel Meinzer stark durchsetzte, jedoch nur den Pfosten des bereits verwaisten Tores traf. Zeiskam drängte auf das 3:2, es fehlte jedoch die Präzision beim letzten Pass oder im Abschluss. In der Nachspielzeit hatten die Gastgeber zudem Glück, als Marienborn ebenfalls den Pfosten traf.

Enttäuscht zeigte sich Zeiskams Sportlicher Leiter Manfred Weck: „Wenn man weiß, worum es geht, darf man sich solche individuellen Fehler nicht erlauben. Wir haben den Gegner nur aufgebaut.“ Neuzugang Marcel Meinzer, der nach der Winterpause zum TB Jahn kam, sagte: „Das sollte nicht passieren. Nach einem frühen 2:0 dürfen wir nicht so unkonzentriert spielen. Wir haben dann einfach ein paar Prozente weniger gegeben, die zu Fehlern führten, die bestraft wurden. Auch Jannis Fetzner ärgerte sich: „Das ist ärgerlich. Nach dem 2:0 hatten wir alles im Griff. Der anschließende Verwaltungsmodus hat uns das Genick gebrochen.“

Marienborns Trainer Ali Kayhan Cakici:„Wir sind doch keine Durchgangstruppe. Es hat zwar zehn Minuten gedauert, bis wir uns gefunden haben. Dann hat man aber gesehen, dass wir mit System, Glauben und eigenen Fähigkeiten auftreten können. Das Unentschieden ist gerecht.“