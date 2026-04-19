Drei Jokertore entschieden die Verbandsligapartie am Samstag zwischen dem SV Viktoria Herxheim und dem stark abstiegsgefährdeten TuS Steinbach.

Wie im Hinspiel verbuchten die Südpfälzer vor 175 Zuschauern einen 3:0 (0:0)-Erfolg, übrigens der zehnte Saisonsieg. Dass alle Spieler der Mannschaft wichtig sind, ist ein bekannter Fakt. Die Viktoria gibt dafür ein gutes Beispiel ab: Spieler, die sich – überraschend oder nicht – in der Startaufstellung nicht wiederfinden, sind im entscheidenden Moment voll da.

Die Viktoria suchte im ersten Durchgang den direkten Weg nach vorn, begann aber sehr unsauber. Viktoria-Interimscoach Jens Bodemer sah es so: „In der ersten Halbzeit haben wir uns häufig für die komplexeren Lösungen entschieden.“ So war es denn nicht überraschend, dass es trotz Überlegenheit der Einheimischen zur Pause noch 0:0 stand. Pech für die Hausherren: Lennart Liebel, der noch vor einer Woche beim FKP II mit einem lupenreinen Hattrick die Partie allein entschied, schied in der 32. Minute verletzungsbedingt aus. Für ihn kam der 20-jährige Adnan Rizvanovic.

Ersatz trifft doppelt

Kaum hatte der souveräne Schiedsrichter Stephan Rüdiger (Kirrweiler) die Pfeife zum zweiten Durchgang ertönen lassen, kam der große Auftritt des Einwechselspielers: Bastian Sommer traf mit seinem Geschoß nur den linken Torpfosten. Rizvanovic reagierte schnell und bugsierte das Leder unhaltbar für Klaus Jürgen Siebecker zum 1:0 in die Maschen. Dann die 75. Minute: Nach einem Eckball war wiederum Rizvanovic zur Stelle – 2:0.

In der gleichen Minute feierte Kapitän Raphael Gehrlein nach monatelanger verletzungsbedingter Zwangspause sein Comeback. Er kam für Kevin Baltrusch, der das Spiel seiner Mannschaft geschickt gelenkt hatte. In der 87. Minute machte Bastian Sommer den Weg frei für den 20-jährigen Jannis Zimmermann aus Rodalben, der im August 2025 wegen des Studiums in Landau zur Viktoria gekommen ist. Er schnappte sich in der zweiten Minute der Nachspielzeit das Leder und zog damit als weiterer Joker zum 3:0 ab.

Steinbachs Coach Daniel Ghoul erkannte den verdienten Sieg der Viktoria an, war aber der Meinung, dass der eine oder andere Treffer des Tabellensiebten vermeidbar gewesen wäre. Sein Kompliment galt dem Herxheimer Bastian Sommer für dessen Spielauffassung. Seiner Mannschaft wollte Ghoul keinen Vorwurf machen. Er sprach von einer ordentlichen Leistung. Nach dem 1:0 sei der Ausgleich möglich gewesen. Viktoria-Coach Bodemer sprach von einer guten Leistung und einem verdienten Sieg seines Teams vor allem nach der Pause. Die Abwehr habe heute sehr viel Sicherheit gegeben.