Der FC Bienwald Kandel verliert den Anschluss an die Tabellenspitze der Verbandsliga. Eine 2:0-Führung reicht nicht.

„Wir haben es versäumt, bis zur Pause den Sack zuzumachen. In der Schlussphase waren die Gastgeber dann zielstrebiger, bissiger und effizienter. Deshalb haben sie nicht unverdient gewonnen“, lautet das Fazit von Kandels Spielertrainer Christian Liginger nach der 2:5-Niederlage trotz 2:0-Führung bei der abstiegsbedrohten TSG Bretzenheim.

Die Löwen begann stark und gingen durch zwei gefällige Kombinationen verdient in Führung. Die Treffer von Firat Alpsoy (15.) und Yasin Özcelik (18.) fielen nahezu identisch. Beide Torschützen verwerteten am langen Pfosten Hereingaben von der rechten Seite durch Louis Notti und Nathan Ikubu. In der 24. Minute verletzte sich Keeper Patrick Aust, Marc Mängel ersetzte ihn. Brian Balik verkürzte nach einer halben Stunde von der Strafraumgrenze auf 1:2. Das 2:2 in der 54. Minute war ein „Tor des Monats“, Jakub Koutny zirkelte die Kugel in den Torwinkel. Dem Mainzer 3:2 durch Tarim Noory (78.) ging ein katastrophaler Fehler im Kandeler Aufbauspiel voraus. Die Südpfälzer warfen alles nach vorne. Statt dem erhofften Ausgleich sicherten sich die Mainzer drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, Lukas Fischer und Joker Lars Frick schlossen erfolgreich zwei Konter ab.