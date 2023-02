In der ersten Runde um den Frauen-Verbandspokal spielt der TSV Venningen/Herta Kirrweiler am Samstag gegen den 1. FFC Ludwigshafen (14 Uhr, in Venningen). Einen Tag später war eigentlich das Verbandsliga-Derby gegen den FFV Fortuna Göcklingen terminiert. Es muss verlegt werden, weil der Pokalwettbewerb Vorrang hat.

TSV-Coach Benjamin Kampits muss am Samstag auf fünf Stammkräfte verzichten, die im Skiurlaub sind. Die spielende Cotrainerin Sophie Linßen erzielte in zwei Testspielen fünf Tore. Einen guten Eindruck hinterlässt laut Kampits Marie Marenbach, die in Landau ihr Studium begonnen hat. Sie kam vom SV Gehlert aus dem Westerwald, war dort Kapitänin der B-Juniorinnen in der Regionalliga.

Die SG Harthausen/Weingarten erwartet am Samstag den SV Obersülzen (18 Uhr in Weingarten). Die Fortuna Göcklingen hat ein Freilos. Sie hat das Verbandsliga-Nachholspiel beim SV Bretzenheim mit 4:0 gewonnen. Torhüterin Elina Förg musste in der Innenverteidigung ran, Anja Kempf half im Tor aus. Die Tore erzielten Deborah Weber (29.), Michelle Klein (33.) und Fabienne Heintz (61. und 71.). Trotz diverser Umstellungen war das Team von Anne Meyer spielbestimmend. Die beiden Außenverteidigerinnen Andrea Bendel und Jennifer Burgard machten laut Fortuna ein starkes Spiel.