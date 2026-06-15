Es ist ein besonderes Trio: Eine Familie aus Kandel geht bei einer Laufveranstaltung im Pfälzerwald an den Start – und überzeugt. Der Vater muss sich allerdings umgewöhnen.

„Wenn der Vater mit dem Sohne ...“ Dieses Sprichwort muss in diesem Fall eigentlich ergänzt werden, und zwar in: „Wenn der Vater mit den Söhnen, um die Wette läuft.“ So geschehen am vergangenen Sonntag im südwestpfälzischen Hinterweidenthal mit einer Läufer-Familie aus Kandel beim „Hexepäddl-Kurztrail“ des örtlichen Turnvereins über fünf Kilometer, gespickt mit 150 Höhenmetern.

Am Start des 50-köpfigen Läuferfeldes für die Kurzdistanz reiht sich auch Familie Roth ein. Vater Patrick mit seinen beiden laufbegeisterten Zwillingssöhnen, Janis und Noah, alle vom TSV Kandel. „Ich bin nur der Fahrer“, sagt der 47-Jährige vor dem Start, die Erwartungen herunterspielend.

Vater läuft „nur zum Spaß“

Die Ausgangssituation kennt die Familie. Regelmäßig starten die Roth-Männer bei Laufveranstaltungen in der gesamten Pfalz. Vor allem die aus neun Läufen bestehende beliebte Wasgau-Cup-Laufserie steht bei den Roths hoch im Kurs. Wer wird der Schnellste sein? Mit Wettkämpfen sind die Roths vertraut. Auch wenn Patrick Roth die sportliche Angelegenheit mit der Aussage „Ich laufe ja nur zum Spaß“, versucht, Lockerheit zu vermitteln. Dennoch: Der Ehrgeiz der Lauf-Familie ist geweckt, und zwar bei allen dreien.

Am Ende gewinnt Janis das Familienduell – und nicht nur das. Er kämpft lange mit dem späteren Sieger Markus Ertel vom TV Bad Bergzabern. Der 38-jährige Professor für Steuerrecht, der bereits in Erlenbach und Dahn schnellster Kurztrailläufer war, hatte auch an diesem Sonntag die Konkurrenz hinter sich gelassen. In 20:57 Minuten siegt er vor Janis Roth, der in 22:19 Minuten als Zweiter ins Ziel joggt.

Der Sieger: Markus Ertel (links) vom TV Bad Bergzabern, daneben Janis Roth (gelbes Shirt) und ganz rechts Johannes Luckow vom Laufteam Himmelspforte Erfweiler. Foto: Diana Elig

„Es ist schon was ganz anderes, hier zu laufen, als auf unserer Trainingsstrecke im Bienwald“, resümiert der junge Mann, während er dem Sieger anerkennend gratuliert und auf seinen Zwillingsbruder und Vater wartet. Die schmalen Pfade, die steilen Bergabpassagen, die vielen Sandsteinfelsen, die das Laufen technisch-schwierig machten, das alles seien große läuferische Herausforderungen.

„Da kommt er“, ruft Janis, als Zwillingsbruder Noah mit anderthalb Minuten Rückstand in 23:49 Minuten ankommt. „Sauber“, ruft ihm der schnellere Zwilling zu und klopft ihm auf die Schulter. Und gleich die Frage: „Wo bleibt Papa?“ Ums kurz zum machen. Der kommt in 24:40 Minuten als Sechster an. Vater Patrick lächelt. Ihm sei von Anfang an klar gewesen, dass er gegenüber seinen „Youngstern“ das Nachsehen haben werde, erzählt er. Bis zum Alter von 14 Jahren hätten die beiden laufaffinen Söhne noch das Nachsehen gehabt, das habe sich im Laufe der Jahre nun aber zu seinen Ungunsten geändert. „Ich nehme es gelassen“, merkt Patrick Roth an.

Winkelblech auf Platz drei

Seiner Favoritenrolle beim mit 350 Höhenmeter gespickten 10,9 Kilometer Hauptlauf wird übrigens der Wahl-Hinterweidenthaler, im Dress des TuS Schleiden startende, Lars Holder gerecht. Der Wasgau-Cup-Führende überlief in 48:01 Minuten die Ziellinie vor dem Zweitplatzierten Jens Becker vom TV Lemberg (48:13) und dem Dritten Marko Martin aus Hauenstein (48:29). Hinter der Damensiegerin Milena Vogel vom TuS Schleiden (54:09) lief die Freimersheimerin Sarah Schmitt im Dress des TV Maikammer als zweitschnellste der 26 Frauen ins Ziel. Die 38-jährige Diplompädagogin bereitet sich derzeit auf die Berglauf-Weltmeisterschaft der Senioren Ende Juni in Tschechien vor. „Ich hatte heut gut Zug drauf“, resümiert sie zufrieden nach dem geglückten letzten Test unter Wettkampfbedingungen.

Pia Winkelblech freute sich über den Streckenverlauf. Foto: Diana Elig

Mit Pia Winkelblech auf Platz drei joggte ein Wasgau-Cup Urgestein vom TSV Kandel in 1:00:13 Stunden über die Ziellinie und hatte dabei sogar noch ein Lächeln im Gesicht. Mit einem alkoholfreien Hefe-Weißbier belohnte sich die Kandelerin im Ziel: „Ich liebe die Downhills“, schwärmte die erfolgreiche Ultraläuferin von der Topographie der Strecke.