Letztes Heimspiel für Herxheims Trainer Jens Bodemer. Was kommt danach? Bleibt er dem Verbandsligisten erhalten?

Abschied vor heimischem Publikum: Viktoria Herxheim empfängt am Sonntag um 16 Uhr TuS Hohenecken zum letzten Heimspiel der Verbandsliga-Saison 2025/26.

Das Team von Trainer Jens Bodemer will sich mit einem Sieg von seinen Fans verabschieden. Für Bodemer und sein Trainer-Team wird es das letzte gemeinsame Heimspiel sein. Mannschaft und Trainer-Team haben ein starkes halbes Jahr gespielt. Von den 41 Punkten wurden 23 unter Jens Bodemer eingefahren. Bevor sich die Wege trennen, soll gegen Hohenecken noch mal ein Heimsieg her.

Bleibt Bodemer im Verein?

Während Co-Trainer Marco Bauer als Cheftrainer bei TuS Knittelsheim eine neue Aufgabe übernimmt, ist die fußballerische Zukunft von Jens Bodemer, der als Interimstrainer nach der Trennung von Ralf Schmitt eingesprungen war, unklar. Ob er weiter Mitglied im Spielausschuss bleiben wird, steht nicht fest.

Bodemer: „Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Mir blieb bislang keine Zeit, darüber nachzudenken“. Bodemer sagt aber auch: „Ich freue mich, nach dem letzten Spiel wieder mehr Zeit für meine Familie zu haben“. Daher könne man sich die Tendenz denken, erklärt er.