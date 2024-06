„Es war ein unbeschreibliches Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Unsere Elf hat am Anfang ganz stark gespielt, aber wir hatten phasenweise auch viel Glück“, sagt Akin Özer mit heißer Stimme nach dem 3:1-Sieg der türkischen Fußball-Nationalmannschaft in ihrem EM-Auftaktspiel gegen Georgien. Der Trainer des TSV Landau, mehrere seiner Spieler und Sportdirektor Aydin Tas unterstützten die „Halbmondsterne“ am Dienstagabend in Dortmund. Morgens um 6 Uhr ging es los, um 2 Uhr in der Nacht waren sie wieder zu Hause. Mustafa Günay kam direkt von Mallorca, Stürmer Hasan Coskun trafen sie auf der Fanmeile. Dort feierten die Fans beider Lager friedlich miteinander. Vor dem Spiel wurden alle klatschnass, weil es durch die Dächer regnete.